Tuča sljepića i zmije

Većini ljudi ne odgovara rast temperature u junskim danima, ali vrućine očito prijaju zmijama i srodnim vrstama, jer se sve češće mogu primijetiti u banjalučkoj regiji.

Povremeno i među ovim životinjama dolazi do obračuna, pa je čitalac Banjaluka.net danas zabilježio neobičan prizor u banjalučkom naselju Drakulić.

Naime, zmija i sljepić koji, bez obzira na fizičku sličnost, pripada kategoriji guštera, ozbiljno su se “potukli” u ovom naselju.

Međutim, u blizini se našao prolaznik, te je, shvativši o čemu se radi, prišao zmiji i sljepiću i štapom ih razdvojio.

Sljepić je beznogi gušter koji izgledom veoma podsjeća na zmiju, ali nije zmija. Tijelo mu je izduženo, glatko i sjajno, a noge nema, zbog čega ga ljudi često pogrešno smatraju opasnim. Za razliku od zmija, sljepić ima pokretne kapke i može da trepće, što je jedna od važnih razlika.

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Iako ga mnogi zovu „slijepa zmija“, sljepić nije slijep. Naziv je vjerovatno nastao zbog njegovog sitnog izgleda očiju i načina života, jer se često krije ispod kamenja, lišća, trave i u vlažnoj zemlji. Najčešće se hrani puževima, glistama, insektima i drugim sitnim beskičmenjacima.

Sljepić je korisna i bezopasna životinja. Ne ujeda čovjeka, nema otrov i ne predstavlja opasnost za ljude, djecu ili kućne ljubimce. Ako se nađe u dvorištu ili bašti, najbolje ga je ne dirati, jer pomaže u prirodnoj kontroli štetočina.

Najčešće se hrani puževima, glistama, larvama, insektima i drugim sitnim beskičmenjacima. Pošto je sam relativno spor i bezopasan, prije će se sakriti nego napadati druge životinje.

Može se desiti da se sljepić i zmija nađu na istom staništu, ali to ne znači da sljepić „čisti“ dvorište od zmija. Za baštu je koristan, ali više zbog toga što smanjuje broj puževa i sitnih štetočina.