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Gledaoci šokirani: Prekinuto loto izvlačenje u programu uživo

Autor:

ATV
09.06.2026
20:14=>20:28

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2
Гледаоци шокирани: Прекинуто лото извлачење у програму уживо
Foto: ATV

Zbog tehničkih problema prekinuto je izvlačenje Loto plus igre u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije.

Voditeljka večerašnjeg izvlačenja obratila se komisiji i zamolila ih za objašnjenje, a iz komisije su poručili da je izvlačenje prekinuto zbog tehničkih problema.

Nakon nekoliko minuta čekanja, izvlačenje je nastavljeno nakon što su otklonjeni svi tehnički problemi.

Ova situacija je iznenadila mnoge igrače jer se ne dešava često da se zbog tehničkih problema prekine izvlačenje.

Rezultate današnjeg izvlačenja pročitajte u nastavku:

Loto rezultati 46. kola, koje je izvučeno 09.06.2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 11, 6, 17, 30, 37, 19, 22.

Loto 7/39 rezultati, 46. kolo

U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 620.000KM, izvučeni su brojevi: 11, 6, 17, 30, 37, 19, 22.

Loto plus rezultati, 46. kolo

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 5.100.000 KM, izvučeni su brojevi: 17, 14, 34, 36, 13, 20,15.

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker rezultati, 46. kolo

Džoker igra u 46. kolu iznosila je 930.000 KM, izvučeni su brojevi: 0,6,0,6,0,4.

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.

Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Loto

prekid

Lutrija Republike Srpske

Loto plus rezultati

Državna Lutrija Srbije

Komentari (2)

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