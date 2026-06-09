Kako prepoznati i odabrati slatku lubenicu prilikom kupovine

Ljeto je period kada se najčešće poseže za svježim voćem i povrćem, a lubenica se gotovo uvijek nalazi među najomiljenijim izborima. Osim što osvježava i hidrira organizam tokom visokih temperatura, njena sočnost i slatkoća čine je idealnom ljetnom poslasticom.

Ipak, odabir zrele i ukusne lubenice često može biti izazovan.

Mnogi su se barem jednom razočarali kada kupljena lubenica nije bila dovoljno slatka ili sočna. Kako biste to izbjegli, postoji nekoliko jednostavnih znakova na koje treba obratiti pažnju prilikom kupovine.

Jedan od prvih pokazatelja je izgled kore. Lubenica koja je zrela obično ima jasno izražen i ujednačen uzorak pruga. Tamnozelene pruge trebaju biti intenzivne, dok svijetlije trebaju imati žućkastu nijansu. Previše sjajna kora često ukazuje na to da plod još nije u potpunosti sazreo.

Važan znak zrelosti je i stabljika. Suha i žutosmeđa stabljika obično znači da je lubenica dovoljno dugo sazrijevala, dok zelena stabljika može ukazivati na nedovoljnu zrelost i slabiji ukus, piše Kliks

Prilikom odabira može pomoći i jednostavan test kucanjem po kori. Ako lubenica pri kucanju proizvodi dubok i šupalj zvuk, to najčešće znači da je sočna i zrela. Tupi ili visoki ton može ukazivati na nezrelost ili slabiju strukturu ploda.

Dodatni trik je i težina - zrelija lubenica obično je teža u odnosu na svoju veličinu, jer sadrži više vode. Također, oblik može biti pokazatelj kvaliteta; pravilnije i zaobljenije lubenice često su slađe od izduženih.

Najbolji period za kupovinu lubenica je od juna do septembra, kada su najsočnije i najukusnije. Uz ove jednostavne savjete, lakše ćete izabrati lubenicu koja će biti savršeno osvježenje tokom vrućih ljetnih dana.