Pjesme koje su obilježile svjetska prvenstva, a popularne su i danas

Uoči Svjetskog prvenstva, koje će se igrati u Kanadi, Meksiku i SAD-u, nogometna euforija sve je jača. Uz velike utakmice i nezaboravne trenutke, svako prvenstvo pamti se i po pjesmama koje su postale navijačke himne.

U takvoj atmosferi, nije iznenađenje da su upravo zvanične i nezvanične himne Svjetskih prvenstava postale jednako prepoznatljive kao i sami golovi i legendarni trenuci na terenu.

"Dai Dai"

Zvanična pjesma Svjetskog prvenstva 2026. nosi naziv "Dai Dai", a izvode je Šakira i Burna Boj. Kolumbijska zvijezda tako se još jednom vraća na najveću nogometnu pozornicu, ovaj put s pjesmom koju je, između ostalih, pisao i Ed Širan.

Brza i optimistična melodija ime je dobila po izrazu koji se koristi za bodrenje i ohrabrivanje, a FIFA od nje očekuje da bude muzička kulisa turnira koji će se ovog ljeta igrati u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama.

"Waka Waka"

Ipak, kada se govori o pjesmama koje su obilježile svjetska prvenstva, malo koja može parirati hitu "Waka Waka (This Time for Africa)".

Šakirina himna za Mundijal u Južnoj Africi 2010. godine spojila je afričke ritmove, snažnu poruku zajedništva i zarazni refren koji se i danas pjeva na stadionima širom svijeta.

Inspirisana afričkim napjevom povezanom s upornošću i motivacijom, pjesma je postala simbol jednog od najupečatljivijih turnira u historiji i za mnoge ostala najbolja zvanična pjesma Svjetskog prvenstva.

"Wavin' Flag"

Te iste godine veliku popularnost stekla je i "Wavin' Flag" somalijsko-kanadskog izvođača K'NAAN-a. Iako nije bila zvanična FIFA-ina himna, pjesma je postala nezvanični soundtrak prvenstva.

Zarazna melodija i lako pamtljiv refren pretvorili su je u globalni hit koji je nad‌živio sam turnir.

"We Are One (Ole Ola)"



Kada je Brazil 2014. bio domaćin Svjetskog prvenstva, zvanična pjesma postala je "We Are One (Ole Ola)", koju su izveli Pitbul, Dženifer Lopez i Klaudia Leite.

Uz ritmove inspirisane karnevalskom atmosferom i prepoznatljivi refren, pjesma je slavila zajedništvo i strast koju nogomet budi širom planete.

"La Copa de la Vida"



Među najvoljenijim nogometnim himnama posebno mjesto zauzima "La Copa de la Vida", koju je Riki Martin izveo za Svjetsko prvenstvo u Francuskoj 1998. godine.

Od uvodnih truba do eksplozivnog refrena, pjesma je savršeno prenijela duh takmičenja, slavlje i želju za pobjedom. Mnogi je i danas smatraju jednom od najuspjelijih pjesama ikada vezanih za Svjetsko prvenstvo.

"Un'estate Italiana"



Prije ere latino-pop himni, publiku je osvojila i , "Un'estate Italiana", službena pjesma Mundijala u Italiji 1990. godine.

U izvedbi Điane Nanini i Edoarda Benata, uz nezaboravni refren "Notti magiche", pjesma je postala sinonim za jedno od najromantičnijih i najnostalgičnijih svjetskih prvenstava, prenosi Kliks