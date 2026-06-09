Razočarenje za mnoge: Jun ne donosi vrijeme kakvom smo se nadali?

Svježije vrijeme u BiH očekuje se od 11. do 23. juna, najavljuju meteorolozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Do 10. juna temperature će u većem dijelu BiH dosezati do 31°C, a u Hercegovini do 34°C.

Krajem sedmice stiže hladnija vazdušna masa uz više oblaka i povećanu mogućnost padavina.

Od 11. do 23. juna očekuje se osjetno svježiji period širom zemlje.

Hoće li se ljetne vrućine vratiti krajem juna, za sada nije poznato.

Kako dodaju, do 10. juna očekivane minimalne temperature vazduha u Bosni kretaće se od 11 do 17 stepeni, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen.

"Maksimalne temperature u Bosni iznosiće od 27 do 31, a u Hercegovini od 29 do 34", navode iz FHMZ.

Krajem sedmice, prema njihovim riječima, očekuje se prodor hladnije vazdušne mase, koja će usloviti promjenu vremena u Bosni i Hercegovini.

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"Nestabilnije vremenske prilike, uz više oblačnosti i veću vjerovatnoću za padavine, prognoziraju se posebno od poslijepodnevnih sati u srijedu i tokom četvrtka. Uz ovu promjenu očekuju se i niže temperature zraka, praćene pojačanim vjetrom sjevernog pravca", stoji u prognozi.

"Svježiji period očekuje se od 11. juna do kraja prognoznog perioda, odnosno do 23. juna. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 9 do 13, a u Hercegovini od 10 do 15. Tokom dana, maksimalne temperature u Bosni dostizaće do 24, a u Hercegovini do 29", pišu iz FHMZ.