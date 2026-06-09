AMS upozorava vozače: Oprez, mogući odroni

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija nesmetano, povremeni zastoji mogući su u gradskim sredinama i na mjestima radova, a iz Auto-moto saveza Republike Srpske skreću pažnju na moguće odrone.

Magla mjestimično smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove.

Iz AMS vozače upozoravaju da brzinu i način vožnje prilagode uslovima na putu i izbjegavaju rizična preticanja.

Zbog radova u vezi sa izgradnjom auto-puta Rača-Bijeljina, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnim putevima na tom području, prenosi SRNA.

U toku su radovi na magistralnom putu Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka.

Saobraćaj je usporen sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta, a prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Zbog radova na izgradnji trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni Osnovne škole "Jovan Dučić" u Patkovači, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Bijeljina - Glavičice.

Zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Vršani-Bijeljina jedan.

Trenutno se obavlja rekonstrukcija i dogradnji mosta preko Majevičkog kanala, na samom ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog.

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Sva vozila ukupne mase do 3,5 tona usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila ukupne mase veće od 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska.

Obustava se ne odnosi na vozila namijenjena za prevoz betona ili asfalta.

Na dionici magistralnog puta Višegrad-Brodar, u mjestu Nezuci, dolaziće do obustave saobraćaja u trajanju od 15 minuta od 7.00 do 15.00 časova.

Na magistralnom putu Dobro Polje - Miljevina, saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija naizmjenično, jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce.

Na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina i na regionalnom putu Ukrina-Klupe zbog radova, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Na dionici puta Ukrina-Klupe, u toku je i izgradnja mosta preko rijeke Ukrine.

Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa i planirana je potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici dugoj 41,4 kilometra. Za vrijeme obustave, vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa.

Zabrana ne važi za vozila lokalnog stanovništva, kao i vozila hitnih službi.

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Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na magistralnom putu Gornji Jelovac-Prijedor jedan, kao i na regionalnom putu Kozarac-Vodice, zbog klizišta saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom naizmjenično i reguliše ga saobraćajana signalizacija.

Klizište je aktivno i na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog čega se savjetuje dodatni oprez i sporija vožnja.

Zbog pojave odrona, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Zbog radova na dionici magistralnog puta Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog klizišta, jednom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani, a na na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

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Zbog sanacije kolovoza, zatvorena je dionica auto-puta Kakanj-Lašva u dužini od tri kilometra, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Na auto-putu Sarajevo sjever-Podlugovi, Sarajevo zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, zbog radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnom putu granični prelaz Izačić-Bihać u toku je rekonstrukcija mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, a na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.