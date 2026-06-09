Evo kakvo nas vrijeme danas očekuje

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti toplo i pretežno sunčano vrijeme uz promenljivu oblačnost i dnevnu temperaturu vazduha do 34 stepena Celzijusova.

U poslijepodnevnim časovima na istoku i sjeveru biće oblačno uz lokalnu pojavu slabe kiše, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

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Maksimalna temperatura vazduha od 28 do 33, na jugu 34, a u višim predjelima 22 stepena Celzijusovih.

Vjetar slab i promenljiv, uveče na krajnjem sjeveru umjeren do pojačan sjeverni.