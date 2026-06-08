Žive sa 1.000 KM mjesečno i mole za pomoć: Unuk ne radi ništa, a svima je sumnjiv

Nadomak Kaknja, u selu Desetnik u trošnoj kućici žive Hadžira Velić i njen unuk Kenan Kubura. Obratili su se za pomoć humanitarnom kanalu Tatabrada.tv, ali nisu dobili pomoć kakvu su očekivali.

Autor ovog videa Šadi Haj Eisa tokom snimanja kaže da su živjeli loše prije pet godina, a danas žive isto. Ipak, prije paljenja kamere svašta je čuo, zato će iskoristiti priliku da pita Hadžiru i njenog unuka Kenana.

Starica Hadžira već na ulazu započela je priču o zdravstvenim problemima i teškom životu, dok njen unuk Kenan sjedi na krevetu gdje se mogu primijetiti limenke piva i cigarete.

Kenan ima 19 godina. Ne radi nigdje, kaže da se narod iskorišćava. Škole nema, a teški poslovi mu nisu bliski. Nije mogao na početku da se sjeti svog prezimena i teško se izražava.

"Ti si me zvao, slao si glasovne poruke i rekao si da ne znaš čitati i pisati. Rekao si da treba pomoć tebi i neni. Kakva pomoć?", pitao je Šadi.

Kenan

Ipak, Kenan nije znao da odgovori na pitanje kakva pomoć mu treba dok je sve vrijeme bila uključena kamera.

Na kraju ih je pitao za primanja i ispostaviće se da Hadžira ima penziju preko 600 KM uz primanja iz hadžijskog fonda koja im donesu preko 1.000 KM mjesečno. Ne plaćaju ništa, struju nemaju, a hranu im povremeno donosi narod.

- Treba nam pomoć.

- Imate 1.000 KM i treba vam pomoć?

- Samo hrana, nemam ništa u kući

- Imate 1.000 KM mjesečno, ne plaćate režije, nije valjda da vam ne može biti da jedete i pijete. Ja snimam porodice sa manje primanja i više djece.

"Dobio sam informaciju da ti pare ne možeš imati i da ti se pare oduzimaju i da nestaju. Ja sam dobio takvu informaciju. Došao sam da snimim ovu priču po tvom pozivu Keno. Nisi mi se znao predstaviti, rekao si da si nepismen i da vam treba pomoć. Sad kad vas slušam čujem da vi imate 1.000 KM mjesečno. Šta je prava priča? Komšije nisu rekle da je Hadžira loša i da joj ne treba pomoći. Rekli su da je Hadžira u problemu. Da dobije pare i da joj se pare oduzimaju. Ko ti oduzima pare"?, upitao je snimatelj.

Hadžira

Potom je Hadžira objasnila kako je neko dolazio i prijetio joj nožem, a da ju je spasio unuk. Na pitanje jesu li zvali policiju i ko je taj što je pokušao da je ubije, ona je rekla da je riječ o komšiji.

"Ovdje kad dođe samo pive pije. Kaže troši drogu, da me ovdje ubije? Ne smijem ti kazati, ja sam se prepala", rekla je Hadžira.

"Tebe pitam još jednom, ko te muči ko ti uzima pare? Rekla su mi trojica. To je što vam ja mogu reći. Ako vas dvoje imate neki problem, riješite ga sa policijom. Moj ti je savjet Keno, nemoj zvati džaba nikoga. Nemojte tražiti pomoć kada ima ljudi koji nemaju 100 KM u džepu. Imaju djecu i crnče za dnevnicu od 20 KM. Keno ti si veoma mlad, Hadžira ti si stara, ali imaš penziju. Ovo nije priča za pomoć", rekao je voditelj.