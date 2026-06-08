Sladić otkrio kada toplotni talas stiže u BiH

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Meteorolog Nedim Sladić najavio je kada bi se u Bosni i Hercegovini i ostatku Evrope mogao očekivati izraženiji toplotni talas.
Prema njegovim riječima, za sada nema većih vrućina na evropskom tlu, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, a nastavljaju se promjenjive vremenske prilike s temperaturama vazduha primjerenim ovom dijelu godine.
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“Za sada bez većih vrućina na evropskom tlu, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Nastavljaju se promjenjive vremenske prilike s temperaturama zraka primjerenim dobu godine. Ali, s trenutnom konstelacijom globalnih parametara, na vrlo izražen val širom kontinenta, uzimajući u obzir i morski toplinski val nad zapadom Evrope, treba računati u trećoj dekadi juna”, napisao je Sladić.
Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, do srijede se očekuje stabilnije razdoblje, uz više sunčanih intervala i natprosječno visoke temperature vazduha.
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Krajem sedmice prognozira se prodor hladnije vazdušne mase, koji će donijeti promjenu vremena u Bosni i Hercegovini. Nestabilnije vremenske prilike, uz više oblačnosti i veću vjerojatnost za oborine, očekuju se naročito od poslijepodnevnih sati u srijedu i tokom četvrtka.
Uz ovu promjenu vremena očekuju se i niže temperature vazduha, praćene pojačanim vjetrom sjevernog smjera.
Stabilnije razdoblje, prema najavi FHMZ-a BiH, izgledno je od 12. do 17. juna, dok se novo pogoršanje, uz oborine, prognozira od 18. juna do kraja prognoziranog perioda.
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