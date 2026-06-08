Cvijanović: U BiH nema ni zakona, ni demokratije, ni vladavine prava, ni slobode govora

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je punu podršku novinaru Radio-televizije Republike Srpske Jasenku Todoroviću, koji je saslušan u Agenciji za istrage i zaštitu BiH, ističući da u BiH nema ni zakona, ni demokratije, ni vladavine prava, ni slobode govora, a niti javnog propitivanja i debatovanja.

Puna podrška novinaru Radio - televizije Republike Srpske Jasenku Todoroviću.



U BiH nema ni zakona, ni demokratije, ni vladavine prava, ni slobode govora, a niti javnog propitivanja i debatovanja.



Krajnje je vrijeme da se, umjesto progona slobodnog izražavanja, u BiH konačno… pic.twitter.com/m51TYp1qOb — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) June 8, 2026

"Krajnje je vrijeme da se, umjesto progona slobodnog izražavanja, u BiH konačno preispitaju i otklone posljedice štetnog kolonijalnog, nedemokratskog i nepravnog tutorstva koje guše suverenitet i demokratske procese", navela je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".

Republika Srpska Novinar RTRS Jasenko Todorović saslušan po naredbi Tužilaštva BiH

Podsjećamo, novinar Jasenko Todorović saslušan je danas u kancelariji Sipe u Banjaluci, nakon što je prijavljen jer je u emisiji "Drugi ugao", koja je emitovana prije više od godinu dana, kako je navedeno, "negiran genocid u Srebrenici".