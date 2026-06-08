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Cvijanović: U BiH nema ni zakona, ni demokratije, ni vladavine prava, ni slobode govora

Autor:

ATV
08.06.2026 20:32

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потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић
Foto: ATV/Branko Jović

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je punu podršku novinaru Radio-televizije Republike Srpske Jasenku Todoroviću, koji je saslušan u Agenciji za istrage i zaštitu BiH, ističući da u BiH nema ni zakona, ni demokratije, ni vladavine prava, ni slobode govora, a niti javnog propitivanja i debatovanja.

"Krajnje je vrijeme da se, umjesto progona slobodnog izražavanja, u BiH konačno preispitaju i otklone posljedice štetnog kolonijalnog, nedemokratskog i nepravnog tutorstva koje guše suverenitet i demokratske procese", navela je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".

Јасенко Тодоровић

Republika Srpska

Novinar RTRS Jasenko Todorović saslušan po naredbi Tužilaštva BiH

Podsjećamo, novinar Jasenko Todorović saslušan je danas u kancelariji Sipe u Banjaluci, nakon što je prijavljen jer je u emisiji "Drugi ugao", koja je emitovana prije više od godinu dana, kako je navedeno, "negiran genocid u Srebrenici".

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Tagovi :

Željka Cvijanović

Jasenko Todorović

RTRS

RTRS

SIPA

Tužilaštvo BiH

saslušanje

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