Ostaje li Gradiška bez graničnog prelaza: Krišto i Plenković potpisali ugovor

Predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković potpisali su danas u Sarajevu ugovor između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima.

Iz Savjeta ministara ranije je saopšteno da bi ovaj ugovor trebalo da se olakša prelazak granice i obezbijedi efikasniji sistem kontrole.

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Međutim, iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH upozorili su da rad graničnih prelaza na području Gradiške može biti doveden u pitanje potpisivanjem novog ugovora sa Hrvatskom o graničnim prelazima.

UIO smatra da prije početka primjene novog ugovora moraju biti stvorene sve neophodne organizacione i administrativne pretpostavke za njegovu nesmetanu primjenu.

"Ukoliko novi ugovor stupi na snagu u najavljenim rokovima postoji mogućnost da od sutra na području Gradiške neće biti u funkciji nijedan granični prelaz za međunarodni promet robe i putnika", istakli su iz UIO.

Na takav način, istakli su, na cijelom sjeveru i sjeverozapadu BiH neće postojati nijedan granični prelaz za promet roba koje zahtijevaju potpuni inspekcijski nadzor.

Pet graničnih prelaza

Sa druge strane, Krišto je danas nakon potpisivanja sporazuma rekla da će biti povećan broj graničnih prelaza na kojima će se obavljati sve potrebne inspekcijske kontrole.

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"Tim prelazima će prometovati roba koja podliježe svim kontrolama", poručila je Krišto.

Naglasila je i da će BiH ubuduće imati znatno veći broj prelaza za takve vrste kontrola.

"Imaćemo pet graničnih prelaza - Gradiška, Gradiška-Novi most, Svilaj, Izačić, Kamensko - za kontrolne preglede koji podliježu svim inspekcijskim kontrolama", zaključila je Krišto.