"Vrhunac licemjerja je kada EU kaže da BiH sa OHR-om ne može u EU, a istovremeno traži ostanak OHR-a"

Autor:ATV
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Evropska unija, koja je još prije 15 godina saopštila da prema i u EU nije moguće ići sa visokim predstavnikom, grčevito se bori za ostanak visokog predstavnika u BiH, izjavio je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.
"I to sa svim ovlašćenjima koja su u potpunoj suprotnosti sa vladavinom prava EU. To se zove vrhunac licemjerja", objavio je Kovačević na "Iksu".
Evropska unija, koja je još prije 15 godina saopštila da prema i u EU nije moguće ići sa visokim predstavnikom, se grčevito bori za ostanak visokog predstavnika u BiH. I to sa svim ovlašćenjima koja su u potpunoj suprotnosti sa vladavinom prava EU.— Radovan Kovačević (@KovacevicRaso) June 6, 2026
To se zove vrhunac licemjerja.
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