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"Vrhunac licemjerja je kada EU kaže da BiH sa OHR-om ne može u EU, a istovremeno traži ostanak OHR-a"

Autor:

ATV
06.06.2026 08:12

Komentari:

2
Радован Ковачевић
Foto: ATV/Branko Jović

Evropska unija, koja je još prije 15 godina saopštila da prema i u EU nije moguće ići sa visokim predstavnikom, grčevito se bori za ostanak visokog predstavnika u BiH, izjavio je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.

"I to sa svim ovlašćenjima koja su u potpunoj suprotnosti sa vladavinom prava EU. To se zove vrhunac licemjerja", objavio je Kovačević na "Iksu".

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Tagovi :

Radovan Kovačević

zatvaranje OHR-a

OHR

Evropska unija

Komentari (2)
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