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Romić: Za razliku od evropske birokratije Vašington prepoznaje činjenice na terenu

Autor:

ATV
05.06.2026 15:53

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Марко Ромић
Foto: ATV

Generalni sekretar predsjednika Republike Srpske Marko Romić rekao je da uliva nadu što Amerika sve više shvata ono što Republika Srpska odavno govori: OHR je odavno izgubio svrhu svog postojanja.

Romić je ocijenio da zato ne čude ni najave da će SAD preispitati svoj angažman u BiH.

"Za razliku od dijela evropske birokratije koja ignoriše stvarnost, Vašington sve jasnije prepoznaje činjenice na terenu. A činjenice su jednostavne: Visokog predstavnika postavlja tijelo bez demokratskog i ustavnog mandata, bonska ovlašćenja nisu dio Dejtonskog sporazuma, a zahvaljujući OHR-u BiH je i danas jedini živi protektorat na tlu moderne Evrope", objavio je Romić na "Iksu".

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On je naglasio da nakon skoro 30 godina stranog tutorstva, ako novi visoki predstavnik bude i posljednji, to nije prijetnja miru, već korak ka BiH u kojoj će odluke donositi građani i institucije, a ne neizabrani stranci.

Iz američke Ambasade u BiH danas je saopšteno da evropska neodlučnost i odustajanje Savjeta za primjenu mira (PIK) od vlastite dužnosti prema BiH prisiljavaju SAD da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u BiH.

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Tagovi :

Marko Romić

Amerika

OHR

visoki predstavnik

Evropska unija

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