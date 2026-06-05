Romić: Za razliku od evropske birokratije Vašington prepoznaje činjenice na terenu

Generalni sekretar predsjednika Republike Srpske Marko Romić rekao je da uliva nadu što Amerika sve više shvata ono što Republika Srpska odavno govori: OHR je odavno izgubio svrhu svog postojanja.

Romić je ocijenio da zato ne čude ni najave da će SAD preispitati svoj angažman u BiH.

"Za razliku od dijela evropske birokratije koja ignoriše stvarnost, Vašington sve jasnije prepoznaje činjenice na terenu. A činjenice su jednostavne: Visokog predstavnika postavlja tijelo bez demokratskog i ustavnog mandata, bonska ovlašćenja nisu dio Dejtonskog sporazuma, a zahvaljujući OHR-u BiH je i danas jedini živi protektorat na tlu moderne Evrope", objavio je Romić na "Iksu".

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On je naglasio da nakon skoro 30 godina stranog tutorstva, ako novi visoki predstavnik bude i posljednji, to nije prijetnja miru, već korak ka BiH u kojoj će odluke donositi građani i institucije, a ne neizabrani stranci.

Iz američke Ambasade u BiH danas je saopšteno da evropska neodlučnost i odustajanje Savjeta za primjenu mira (PIK) od vlastite dužnosti prema BiH prisiljavaju SAD da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u BiH.