"Amerika nije spremna da daje prednost EU"

Profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu Dragana Mitrović smatra da se može očekivati novi rascjep u odnosima SAD i EU u politici prema BiH i ističe da ne vjeruje da postoji spremnost američke strane da daje prednost interesima EU.

Mitrovićeva je za Srnu, povodom neizbora kandidata za novog visokog predstavnika na sjednici Savjeta za primjenu mira /PIK/, rekla da je očigledno sve manje povjerenja u odnosima SAD i EU, pri čemu je Amerikancima neprihvatljivo ponašanje njihovih evropskih partnera.

Ona je ocijenila da će Amerikanci nastojati u budućnosti da djeluju direktnije i samostalnije, bez novih pokušaja da usaglase svoje djelovanje sa partnerima iz EU, koji "očigledno imaju velike probleme da uvaže realnost i velike promene na međunarodnog sceni, kao i svoju opadajuću ulogu".

"Tako da i po pitanju politike prema BiH, možemo da očekujemo novi rascep u odnosima SAD - EU, a naročito SAD i Nemačke, pošto je iza ovakvih ponašanja EU u mnogim sferama i konkretnim slučajevima, jasan interes Nemačke", navela je Mitrovićeva.

Ona je naglasila da ne vjeruje da je u aktuelnim okolnostima postoji spremnost Amerikanaca da daju prednost EU i njenim suprotstavljenim interesima kada je riječ o kandidatu za novog visokog predstavnika.

"Mislim da im, ipak, neće Amerikanci popustiti, pogotovo sad kada su se odlučili za popunjavanje ambasada /u BiH, Srbiji i Crnoj Gori/ na najvišim mestima. Očigledno to ukazuje da imaju nameru da se više angažuju u regionu posredstvom ljudi koji imaju potpunu podršku i poverenje aktuelne administracije predsednika Donalda Trampa", rekla je Mitrovićeva.

Govoreći o izgledima za ukidanje OHR-a, Mitrovićeva je podsjetila da je u diskusiji američkog predstavnika u Savjetu bezbjednosti UN o BiH bilo riječi o tome da Amerikanci žele da se do rješenja dolazi u dijalogu sa predstavnicima tri naroda i dva entiteta, a ne da se nastavi sa nametanjem rješenja koja favorizuju jednu stranu.

"Čini mi se da takav američki stav i ono što smo mogli da čujemo i od ruske i kineske strane, zvuči kao da je to put ka konačnom ukidanju ove funkcije koja faktički asocira na nekakav neokolonijalni status BiH i njeno onemogućavanje da postane jedan normalni entitet u međunarodnim odnosima i dovela je do produbljivanja krize unutar BiH", istakla je Mitrovićeva.

Ona je napomenula da je vrlo teško sada predvidjeti u kom pravcu će se odnosi unutar BiH razvijati sa Sarajevom, koje je naviklo da se u potpunosti oslanja na svoje strane mentore, i sa Republikom Srpskom koja veoma uspješno gradi svoju spoljnopolitičku i ekonomsku poziciju u odnosima sa globalnim silama.

"Teško je predvideti u kom pravcu će se dalje odvijati ovi tokovi, ali je bitno da se očuva mir, stabilnost, da se vuku potezi koji vode ka jačanju ekonomske stabilnosti i koji imaju podršku moćnih međunarodnih faktora, a to je ono što sada čini Banjaluka sa velikim uspehom, dok kod Sarajeva vidimo jednu okoštalost i neprekidno okretanje u zatovrenom krugu prošlosti", zaključila je Mitrovićeva.