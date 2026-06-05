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Tadić: Političko Sarajevo nije se odmaklo od Vidovdana 1914. godine

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ATV
05.06.2026 11:40

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Тадић: Политичко Сарајево није се одмакло од Видовдана 1914. године

Političko Sarajevo nije se odmaklo od Vidovdana 1914. godine, istakao je pravnik Ognjen Tadić.

"I dalje čekaju da Berlin i Istanbul poraze ostatak svijeta. To se vidi iz njihovog odnosa prema Rusiji, sada i prema SAD, a bolji tretman neće imati ni UK i Francuska čim dođu u bitan nesporazum sa Berlinom ili muslimanima", naveo je Tadić u objavi na društvenoj mreži Iks.

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Tagovi :

Ognjen Tadić

Sarajevo

Vidovdan

Rusija

Amerika

Berlin

muslimani

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