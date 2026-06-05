Tadić: Političko Sarajevo nije se odmaklo od Vidovdana 1914. godine

Autor:ATV
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Političko Sarajevo nije se odmaklo od Vidovdana 1914. godine, istakao je pravnik Ognjen Tadić.
"I dalje čekaju da Berlin i Istanbul poraze ostatak svijeta. To se vidi iz njihovog odnosa prema Rusiji, sada i prema SAD, a bolji tretman neće imati ni UK i Francuska čim dođu u bitan nesporazum sa Berlinom ili muslimanima", naveo je Tadić u objavi na društvenoj mreži Iks.
Političko Sarajevo nije se odmaklo od Vidovdana 1914.— Ognjen Tadić (@ognjen_tadic) June 5, 2026
I dalje čekaju da Berlin i Istanbul poraze ostatak svijeta.
To se vidi iz njihovog odnosa prema Rusiji, sada i prema SAD, a bolji tretman neće imati ni UK i Francuska čim dođu u bitan nesporazum sa Berlinom ili muslimanima.
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