Tadić: Političko Sarajevo nije se odmaklo od Vidovdana 1914. godine

Političko Sarajevo nije se odmaklo od Vidovdana 1914. godine, istakao je pravnik Ognjen Tadić.

"I dalje čekaju da Berlin i Istanbul poraze ostatak svijeta. To se vidi iz njihovog odnosa prema Rusiji, sada i prema SAD, a bolji tretman neće imati ni UK i Francuska čim dođu u bitan nesporazum sa Berlinom ili muslimanima", naveo je Tadić u objavi na društvenoj mreži Iks. Političko Sarajevo nije se odmaklo od Vidovdana 1914.

I dalje čekaju da Berlin i Istanbul poraze ostatak svijeta.

To se vidi iz njihovog odnosa prema Rusiji, sada i prema SAD, a bolji tretman neće imati ni UK i Francuska čim dođu u bitan nesporazum sa Berlinom ili muslimanima. — Ognjen Tadić (@ognjen_tadic) June 5, 2026

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