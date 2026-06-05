"Krah u PIK-u očekivan, Amerika neće kolonijalnu upravu u BiH"

Politikolog Aleksandar Pavić ocijenio je da je krah u Savjetu za sprovođenje mira /PIK/ očekivan, jer je jasno da Amerika ne dozvoljava EU da nastavi sa kolonijalnom upravom u BiH preko Kancelarije visokog predstavnika /OHR/.

Komentarišući izostanak dogovora o visokom predstavniku na dvodnevnoj sjednici PIK-a u Sarajevu, Pavić je rekao da je odavno jasna namjera SAD da sljedeći visoki predstavnik bude posljednji i da njegov zadatak bude da privede kraju rad OHR-a.

"Amerikanci su to najavili u Savetu bezbednosti UN od njihove predstavnice Temi Brus, a odmah je moglo da se očekuje da će glavne evropske sile biti protiv toga", rekao je Pavić za Srnu.

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Prema njegovim riječima, BiH je protektorat Evropljana, koji BiH tretiraju kao svoju koloniju i neće da se odreknu te pozicije.

"Oni i dalje žele kolonijalnog upravnika u BiH, a i dalje su zatočenici tog kvaziliberalnog globalističkog poretka i nameću drugim narodima i državama vrednosti, rešenja i državna uređenja", objasnio je Pavić.

S druge strane, ukazuje on, Amerikanci su jasno rekli ne samo za BiH, nego i uopšte, da su odustali od projekta izgradnje nacija.

"BiH je par ekselans takav projekat, tako da je potpuno očekivano da je došlo do ovakvog razilaženja između njih. Sem ako se napravi neki dogovor iza scene kao deo nekih širih trgovina, ne vidim da će tu doći do nekog približavanja zato što je tu bukvalno razlika u vrednostima", naglasio je Pavić.

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On smatra da dodatni pritisak Evropljanima stvara ostanak Kristijana Šmita, koga niko neće da uvažava, a posebno to neće Republika Srpska.

"On je dao ostavku, a Srpska ga ionako nije priznavala. Nije imao nikakav legitimitet u Republici Srpskoj. Ako mu je legitimitet bio nula, sada je ispod nule zato što je jasno da je ostavku dao pod pritiskom Amerikanaca", rekao je Pavić.

On je ocijenio da će evropske sile, kojima će to da pravi problem, probati da izguraju neko rješenje samo da OHR ostane njihova poluga upravljanja, odnosno kontrolisanja prilika u BiH.

"Suštinski gledano, to može da traje unedogled, što je veći problem za EU nego za Amerikance. Što se Amerikanaca tiče, ako OHR i odumre, to je u skladu sa njihovom novom politikom", napomenuo je Pavić.

On je naglasio da su najviši zvaničnici Republike Srpske ukazali na još jedan problem, koji se ogleda u tome što se ne konsultuju strane potpisnice Dejtonskog sporazuma.

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"Republika Srpska je rekla unapred da smatra da bez njene saglasnosti uopšte ne može da bude imenovan visoki predstavnik, kao i bez saglasnosti Saveta bezbednosti UN", podsjetio je Pavić.

On smatra da će na tome sigurno insistirati i Rusija i Kina, što je dodatni problem za one koji žele da izguraju novog visokog predstavnika.

"To dovodi do toga da, čak i ako bi došlo do nekog kompromisa u PIK-u, Moskva i Vašington bi insistirali da to prođe i Savet bezbednosti UN. Sve ukazuje na to da će teško biti nešto od izbora novog visokog predstavnika i nije realno da se to reši u dogledno vreme", ocijenio je Pavić.

Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora PIK-a na dvodnevnoj sjednici u Sarajevu nisu uspjeli da dođu do konsenzusa kada je riječ o kandidatu za visokog predstavnika, iako to nije u njihovoj nadležnosti, te su odluku o tome odgodili do kraja mjeseca.