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Cvijanović: Priča sazdana od silnih manipulacija počinje da se raspada

Autor:

ATV
04.06.2026 21:40

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Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ
Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da priča koja je sazdana od silnih manipulacija, zloupotreba i uzurpacija polako počinje da se raspada, što se moglo pratiti na zasjedanju Savjeta za sprovođenje mira (PIK).

"Ovo je početak završne putanje da bi se stvari vratile u normalne tokove jer se živi u okolnostima koje nisu normale", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je ukazala da su na današnjoj sjednici PIK-a bila dva suprotstavljena koncepta - jedan je da domaći političari treba da odlučuju, a drugi je da se želi protektorat u BiH.

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"To je sudar dva koncepta koji se manifestuje od dvije velike strane - EU i Amerike", rekla je Cvijanovićeva za Televiziju "K3".

Ona je napomenula da treba obratiti pažnju na to da je Republika Srpska prošla težak put, 30 godina dokazivanja i nastojanja da se skine ljaga koju je neko nabacio, duplih aršina, što je skandalozno i strašno.

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Tagovi :

Željka Cvijanović

PIK BiH

Savjet za provođenje mira

Bosna i Hercegovina

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