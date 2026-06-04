Logo
Large banner

Kojić: Jelena Trivić - odsustvo srama i političkog karaktera

Autor:

ATV
04.06.2026 19:17

Komentari:

4
Милорад Којић
Foto: ATV

Jelena Trivić govori o klečanju i drži slovo o dosljednosti - da nije smiješno bilo bi žalosno, izjavio je za Srnu poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić.

"Ista ona Jelena Trivić koja se zaklela da neće uzeti skupštinski mandat, pa prekršila sopstvenu javnu zakletvu izrečenu na tragediji jedne porodice. Ista ona koja se posvađala sa Draškom Stanivukovićem, bila mu protivkandidat, optuživala ga za kriminal i podnosila krivične prijave, da bi preko noći okrenula ploču, naprasno zaćutala i ponovo pregazila sopstvenu riječ", naglasio je Kojić.

Саво Минић

BiH

Minić nakon sjednice PIK-a: Lijepo je biti dio naroda koji ne slavi okupatora

Ista ona, dodao je on, koja se sastajala i grlila po Banjaluci sa Kristijanom Šmitom, zajedno sa Draškom Stanivukovićem, a koja danas bez trunke stida drugima dijeli lekcije o OHR-u i izboru visokog predstavnika.

"Odsustvo srama i političkog karaktera Jelene Trivić ne proizlazi iz njenog odnosa prema SNSD-u ili pojedincima, već iz kontinuiranog potcjenjivanja inteligencije i pamćenja ljudi kojima se obraća. Upravo zato je njena politička karijera satkana od poraza, a ne od rezultata", rekao je Kojić za Srnu reagujući na izjavu Trivićeve da je SNSD kleknuo pred strance 18. oktobra.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Kojić

Jelena Trivić

Komentari (4)
Large banner

Više iz rubrike

Срђан Мазалица

Republika Srpska

Mazalica: Digitalni identitet se ne uređuje kuknjavom pred stranim ambasadorima

5 h

7
Санитетска возила

Republika Srpska

Uvećanje plata vozačima saniteta: Do 250 KM više na račun

5 h

0
Министар финансија Републике Српске

Republika Srpska

Vidović: 26 miliona KM za nove projekte

5 h

0
Зграда Владе Републике Српске - окачена тробојка на крову.

Republika Srpska

Srpska dobija pet novih zdravstvenih komora?

5 h

0

  • Najnovije

21

40

Cvijanović: Priča sazdana od silnih manipulacija počinje da se raspada

21

39

Šta znače TT tablice koje mnogi miješaju sa MT

21

31

Jedna stvar je sutra obavezna, a ne radi se ni za jedan drugi praznik

21

30

Putin: Još nismo koristili Orešnik u punom obimu

21

27

Nezapamćen skandal: Sportistkinja pod istragom jer je navodno istukla dečka

Trenutno na programu

19:55

Marketing

marketing

20:00

Loto, Lutrija Srbije

loto

20:10

ParlaTVment

informativno politički

21:09

Bitno

informativno politički

22:20

Zagonetni slučajevi doktora Blejka SE03 EP01 (12+)

serijski program

23:00

Planinski doktor S05 EP02 (12+, R)

serijski program

Stanje na graničnim prelazima

Small banner