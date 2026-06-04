Kojić: Jelena Trivić - odsustvo srama i političkog karaktera

Jelena Trivić govori o klečanju i drži slovo o dosljednosti - da nije smiješno bilo bi žalosno, izjavio je za Srnu poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić.

"Ista ona Jelena Trivić koja se zaklela da neće uzeti skupštinski mandat, pa prekršila sopstvenu javnu zakletvu izrečenu na tragediji jedne porodice. Ista ona koja se posvađala sa Draškom Stanivukovićem, bila mu protivkandidat, optuživala ga za kriminal i podnosila krivične prijave, da bi preko noći okrenula ploču, naprasno zaćutala i ponovo pregazila sopstvenu riječ", naglasio je Kojić.

BiH Minić nakon sjednice PIK-a: Lijepo je biti dio naroda koji ne slavi okupatora

Ista ona, dodao je on, koja se sastajala i grlila po Banjaluci sa Kristijanom Šmitom, zajedno sa Draškom Stanivukovićem, a koja danas bez trunke stida drugima dijeli lekcije o OHR-u i izboru visokog predstavnika.

"Odsustvo srama i političkog karaktera Jelene Trivić ne proizlazi iz njenog odnosa prema SNSD-u ili pojedincima, već iz kontinuiranog potcjenjivanja inteligencije i pamćenja ljudi kojima se obraća. Upravo zato je njena politička karijera satkana od poraza, a ne od rezultata", rekao je Kojić za Srnu reagujući na izjavu Trivićeve da je SNSD kleknuo pred strance 18. oktobra.