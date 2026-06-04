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Srpska dobija pet novih zdravstvenih komora?

Autor:

ATV
04.06.2026 16:00

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Зграда Владе Републике Српске - окачена тробојка на крову.
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenim komorama, kojim je predviđeno organizovanje pet novih komora.

Riječ je o Sestrinskoj, Fizioterapeutskoj, Laboratorijsko-sanitarnoj, Radiološkoj i Edukatorsko-rehabilitacionoj zdravstvenoj komori.

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Razlog za donošenje ovog nacrta zakona sadržan je u potrebi usklađivanja sa trendovima evropskih zemalja u ovoj oblasti i sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Predviđena je i izmjena naziva Komore doktora medicine, Komore doktora stomatologije i Farmaceutske komore kao samostalne, profesionalne organizacije određenih zdravstvenih radnika sa svojstvom pravnog lica.

Organizovanje novih zdravstvenih komora neophodno je zbog unapređenja uslova za obavljanje profesije određenih zdravstvenih radnika, zaštite njihovih profesionalnih interesa, organizovanog učešća na unapređenju i sprovođenju zdravstvene zaštite i zaštite interesa građana u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu.

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Ove komore će štititi interese profesije i pacijenata, voditi evidenciju o članovima i osigurati njihovo trajno stručno usavršavanje da bi se održavala stečena znanja i vještine i usvajala nova.

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Vlada Republike Srpske

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