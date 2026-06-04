Šeranić: UKC će dobiti prvu hibridnu kardiohiruršku salu u BiH

Vlada Republike Srpske odobrila je danas sredstva za opremanje hibridne kardiohirurške sale u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci, što će biti prva takva sala u BiH.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da će ova sala doprinijeti kvalitetnijem liječenju, kraćem oporavku pacijenata, većoj bezbjednosti tokom zahvata i manjem broju postoperativnih komplikacija.

"Hibridna sala u okviru kardiohirurgije podrazumijevala bi kombinaciju klasične hirurške sale sa naprednom radiološkom opremom", rekao je Šeranić na sjednici Vlade Srpske koja se održava na Palama.

On je naveo da je prošle godine na Klinici za kardiohirurgiju na UKC-u obavljeno više od 500 operativnih zahvata, što je stvorilo potrebu za proširenjem kapaciteta i za dodatno unapređenje usluga tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Vlada je danas podržala i inicijativu za povećanje plata vozačima sanitetskog prevoza u javnim zdravstvenim ustanovama Republike Srpske do 20 odsto.

Šeranić je rekao da je nakon sastanka sa predstavnicima vozača predloženo da zdravstvene ustanove razmotre mogućnost primjene odredaba Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti zdravstva koje se odnose na radna mjesta sa povećanim rizikom.

"Posebni kolektivni ugovor predviđa mogućnost povećanja plate do 20 odsto za zaposlene na radnim mjestima sa povećanim rizikom, a smatramo da bi se u okviru tih odredaba mogao riješiti i status vozača sanitetskog prevoza", rekao je Šeranić.

Vlada je dala saglasnost za obezbjeđivanje novog prostora Zavodu za stomatologiju Republike Srpske u Banjaluci.

Šeranić je podsjetio da Zavod pruža sekundarne i tercijarne stomatološke usluge, te da, osim sjedišta u Banjaluci, ima organizacione jedinice u Trebinju i Prijedoru, dok je u toku otvaranje jedinice u Doboju, a planirano i u Bijeljini.

"Cilj je da stomatološku uslugu omogućimo građanima na uputnicu što bliže njihovom mjestu stanovanja", rekao je Šeranić.

On je naveo da je Zavod za stomatologiju u Banjaluci prerastao postojeće kapacitete i da trenutno koristi prostorije Doma zdravlja, što stvara probleme i jednoj i drugoj ustanovi zbog nedostatka prostora.

"Prijedlog Zavoda je da se razmotri mogućnost kupovine prostora koji bi bio u njihovom vlasništvu i koji bi, u skladu sa potrebama, bio prilagođen stomatološkim ambulantama i oralnim operacionim salama", rekao je Šeranić.

Ministri su danas prihvatili i prijedlog da se odustane od jedne komponente projekta "Penzijska, socijalna i poreska administracija BiH" sa Svjetskom bankom, koja se odnosi na uspostavljanje elektronskog jedinstvenog registra.

Obrazlažući ovu informaciju, Šeranić je podsjetio da je Ministarstvo učestvovalo u prvoj fazi uspostavljanja registra predviđenog zakonom kojim se uređuju prava na novčane naknade.

On je naveo da su tokom razgovora sa predstavnicima i konsultantima Svjetske banke postavljeni uslovi koje Ministarstvo trenutno nije u mogućnosti da ispuni.

"Zbog toga je predloženo da se od ove komponente projekta za sada odustane, kako bi Svjetska banka mogla da nastavi dalje aktivnosti u okviru projekta", rekao je Šeranić.

On je pojasnio da to ne znači odustajanje od drugih dijelova projekta, te da projekat Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite ostaje u realizaciji.

(Srna)