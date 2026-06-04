Dodik: Prevaranti ne grade sisteme niti države - oni ih urušavaju

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da se digitalna transformacija može razvijati samo u okvirima jasno utvrđenih ustavnih i zakonskih nadležnosti i da Republika Srpska nikada neće odstupiti od svojih nadležnosti.

"Neki /Almir/ Badnjević iz IDDEEA se raspričao grupi ambasadora, takozvanom PIK-u, kako gradi digitalnu državu BiH. Sve zajedno još jedna farsa, laž, nezakonitost i pokušaj uzurpacije", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

On je dodao da prevaranti ne grade sisteme niti države, već da ih urušavaju.

Neki Badnjević iz IDDEEA se raspričao grupi ambasadora, takozvanom PIK-u, kako gradi digitalnu državu BiH.

Sve zajedno još jedna farsa, laž, nezakonitost i pokušaj uzurpacije.



Prevaranti ne grade sisteme niti države - oni ih urušavaju.

Čovjek koji ne poštuje obavezujuće i… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 4, 2026

"Čovjek koji ne poštuje obavezujuće i pravosnažne odluke je zamislio da od upravne organizacije na nivou BiH napravi neko `krovno digitalno tijelo`. Pa ne može i neće da može!", naglasio je Dodik.

On je ukazao da nikakvi "digitalni identiteti" ne mogu da se odvoje od realnih identiteta, registara i ličnih podataka koji su vlasništvo i isključiva nadležnost ministarstava unutrašnjih poslova.

"Digitalna transformacija se može i treba razvijati samo u okvirima jasno utvrđenih ustavnih i zakonskih nadležnosti, a Republika Srpska od svojih nadležnosti neće odstupiti nikad, bez obzira na puste želje i maštanja kojekakvih prolaznih likova", istakao je Dodik.

Podsjećamo, direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) Almir Badnjević obratio se članovima Vijeća za implementaciju mira (PIK) na prvom danu zasjedanja ovog tijela u Sarajevu.

Centralni dio obraćanja odnosio se na upozorenje zbog, kako je naveo, pokušaja uspostavljanja paralelnih sistema digitalnog identiteta.

Badnjević je kazao, kako prenosi Kliks da institucije Republike Srpske svakodnevno koriste državnu infrastrukturu IDDEEA-e, ali da se istovremeno pojavljuje otpor kada ta infrastruktura treba postati osnova šire digitalne interoperabilnosti u cijeloj zemlji.