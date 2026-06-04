Počela isplata dodatka na djecu, obezbijeđeno više od 2,5 miliona KM

U Republici Srpskoj danas je počela isplata majskog dodatka na djecu za koju je obezbijeđeno 2.557.258 KM, saopšteno je iz Javnog fonda za dječiju zaštitu.

Isplatom je obuhvaćeno 16.715 djece, odnosno 9.852 roditelja kao korisnika, za prvo, drugo, treće i četvrto dijete, kao i za djecu osjetljivih kategorija.

Iz Fonda navode da je za isplatu materinskog dodatka izdvojeno 1.367.408 KM.

Danas je počela i isplata prava na pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete koju je ostvarilo 135 porodilja za 92 trećerođene i 45 četvrtorođene djece.

Za isplatu ovog prava izdvojeno je 75.450 KM.

Pravo na pomoć za opremu novorođenčeta ostvarilo je 626 porodilja, odnosno 631 novorođenče, a za isplatu je izdvojeno 315.500 KM.

Isplatom za maj za pravo na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju izdvojeno je 406.957 KM.