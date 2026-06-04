Logo
Large banner

Selak: Dodik ima pravo da se kandiduje za srpskog člana Predsjedništva BiH

Autor:

ATV
04.06.2026 12:03

Komentari:

2
Селак: Додик има право да се кандидује за српског члана Предсједништва БиХ
Foto: Ustupljena fotografija

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je da pravosnažna presuda Miloradu Dodiku ne predstavlja prepreku za kandidaturu za srpskog člana Predsjedništva BiH.

„Iz izreke presude jasno proizlazi da se zabrana odnosi isključivo na vršenje funkcije predsjednika Republike Srpske. Ne postoji zabrana kandidovanja niti obavljanja drugih javnih i političkih funkcija u Republici Srpskoj i BiH“, rekao je Selak.

On je istakao da se sudske odluke moraju tumačiti onako kako su napisane u izreci presude, koja je izvršna.

„Milorad Dodik ima pravo da bude kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH“, smatra Selak.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Goran Selak

Predsjedništvo BiH

Izbori 2026.

Bosna i Hercegovina

Republika Srpska

Kandidatura

Komentari (2)
Large banner

Više iz rubrike

Економски форум

Republika Srpska

Poziv maturantima iz Srpske na festival "Grimizna jedra" u Sankt Peterburgu

1 h

0
Додик уручио гувернеру Санкт Петербурга Орден заставе Републике Српске

Republika Srpska

Dodik uručio guverneru Sankt Peterburga Orden zastave Republike Srpske

2 h

2
књиге уџбеници

Republika Srpska

Besplatni udžbenici za sve osnovce - istorijska mjera podrške porodicama

2 h

0
директор маркетинга и комуникација АТВ-а

Republika Srpska

Slavimo rođendan; Stupar: Televizija nikada neće umrijeti, ATV je dokaz!

3 h

1

  • Najnovije

13

19

Košarac: Potvrđen saveznički odnos Srpske i Rusije

13

12

Zašto je Vrhovni sud smanjio kaznu Mandiću za ubistvo Bogdanovića

13

03

Vozaču iz Gradiške oduzet ”pežo”: Pijan učestvovao u nezgodi, za kazne duguje 3.140 KM

12

53

Nadzorna kamera sa aerodroma u Kuvajtu zabilježila udar drona: Razoren cijeli terminal

12

51

Srušio se mali avion u Hrvatskoj: Ima poginulih?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner