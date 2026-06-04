Selak: Dodik ima pravo da se kandiduje za srpskog člana Predsjedništva BiH

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je da pravosnažna presuda Miloradu Dodiku ne predstavlja prepreku za kandidaturu za srpskog člana Predsjedništva BiH.

„Iz izreke presude jasno proizlazi da se zabrana odnosi isključivo na vršenje funkcije predsjednika Republike Srpske. Ne postoji zabrana kandidovanja niti obavljanja drugih javnih i političkih funkcija u Republici Srpskoj i BiH“, rekao je Selak.

On je istakao da se sudske odluke moraju tumačiti onako kako su napisane u izreci presude, koja je izvršna.

„Milorad Dodik ima pravo da bude kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH“, smatra Selak.