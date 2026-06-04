Poziv maturantima iz Srpske na festival "Grimizna jedra" u Sankt Peterburgu

Autor:ATV
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Guverner Sankt Peterburga Aleksandar Beglov pozvao je maturante iz Republike Srpske da prisustvuju Festivalu "Grimizna jedra", najpoznatijoj gradskoj manifestaciji koja se tradicionalno održava svakog ljeta u čast maturanata.
Centralni dio događaja obuhvata veliki muzički koncert i nevjerovatan svjetlosno-muzički šou na rijeci Nevi sa prolaskom broda sa grimiznim jedrima.
Nakon sastanka sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom, Beglov je rekao da Sankt Peterburg ovog ljeta dočekuje učenike kluba ritmičke gimnastike "Alegro" iz Republike Srpske, a krajem avgusta dočekaće srednjoškolce koji planiraju da karijeru grade u vatrogasnoj i spasilačkoj službi.
Beglov je podsjetio i na saradnju između Sanktpeterburškog internata Grot za djecu sa smetnjama u vidu i Centra za decu sa smetnjama u razvoju "Budućnost" u Republici Srpskoj.
Sanktpeterburški onkološki centar i Međunarodni centar za srce uspostavljaju direktne kontakte sa medicinskim ustanovama u Republici Srpskoj. Perspektivna nova oblast naučno i tehnološko partnerstvo: zajednička konferencija sa preduzećima i naučnicima iz Rusije, Republike Srpske i Srbije planirana je za oktobar na forumu "Ruski industrijalac", prenose sanktpeterburški mediji.
Takođe, razgovarano je o pripremi za 20. godišnjicu saradnje između Sankt Peterburga i Republike Srpske, koja će se proslaviti 2027. godine.
Zajednička radna grupa će se sastati u Banjaluci u avgustu kako bi razgovarala o programu događaja povodom obeležavanja 20. godišnjice saradnje između grada i Republike srpske i planu saradnje za period 2027-2029.
Beglov je podržao prijedlog Dodika da se naredne godine održi zajednička sjednica vlada Sankt Peterburga i Republike Srpske, a takođe je predložio razmatranje mogućnosti otvaranja predstavništva Republike Srpske u ovoj sjevernoj prijestonici Rusije.
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