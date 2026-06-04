Besplatni udžbenici za sve osnovce - istorijska mjera podrške porodicama

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović i direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Predrag Spasojević saglasni su da je obezbjeđivanje besplatnih udžbenika za sve osnovce istorijska mjera podrške porodicama i obrazovnom sistemu Srpske.

Oni su danas u Istočnom Novom Sarajevu razgovarali o dinamici poslova u vezi pripreme udžbenika za narednu školsku godinu, prenosi Srna.

Golubović je podsjetio da će Vlada Republike Srpske obezbijediti oko 12 miliona KM, a jedinice lokalne samouprave oko četiri miliona KM kako bi svih 80.500 osnovaca u novoj školskoj godini imali besplatne udžbenike.

On je napomenuo da će prema modelu sufinansiranja opštine učestvovati sa 20 odsto sredstava, gradovi sa 30 odsto, dok će Vlada Republike Srpske obezbijediti preostalo.

"Za izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave kompletan iznos biće obezbijeđen iz budžeta Republike Srpske", rekao je Golubović.

Golubović je naveo da je zadovoljan saradnjom sa Zavodom i da mu je direktor prenio da sve ide predviđenim tokom i dinamikom.

"Mi smo i ranijih godina finansirali nabavku udžbenika za prva četiri razreda osnovne škole. Prošle godine je 6.000.000 KM bilo obezbijeđeno za udžbenike za 43.000 učenika", podsjetio je Golubović.

Spasojević je istakao važnost odluke Vlade Republike Srpske o nabavci udžbenika za svu d‌jecu u osnovnim školama.

"Zavod za udžbenike i nastavna sredstva uveliko je u pripremi i štampanju udžbenika za osnovnu školu i možemo reći da će da bude sve spremno do početka školske godine. Ovo je i prilika da sa ministrom razgovaramo o ostalim aktivnostima koje Zavod sprovodi", rekao je Spasojević.

Od školske 2007/2008. godine Republika Srpska kontinuirano obezbjeđuje besplatne udžbenike za različite kategorije učenika, a sada će prvi put biti obuhvaćeni svi osnovci.

Golubović će u okviru posjete Istočnom Sarajevu danas na Palama razgovarati sa direktorom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Damjanom Škipinom, a sastanak je zakazan za 11.00 časova u Zavodu.