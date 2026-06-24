Selak prisustvovao plenarnoj sjednici Peterburškog međunarodnog pravnog foruma

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak prisustvovao je danas plenarnoj sjednici XIV Peterburškog međunarodnog pravnog foruma u Sankt Peterburgu, održanoj pod nazivom „Međunarodno pravo – privilegija prvih ili pravo jednakih?“.

Plenarna sjednica okupila je visoke predstavnike pravosuđa, akademske zajednice i izvršne vlasti iz više od 50 zemalja svijeta, a bila je posvećena savremenim izazovima međunarodnog prava, ulozi međunarodnih institucija i principu ravnopravnosti država u međunarodnim odnosima.

U okviru plenarnog zasjedanja obratio se zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev, koji je govorio o aktuelnim pitanjima međunarodnog pravnog poretka i izazovima sa kojima se suočavaju savremene države i međunarodne institucije.

Plenarnoj sjednici prisustvovala je i predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske Danijela Milovanović.

Boraveći u Ruskoj Federaciji, ministar Selak nastavlja niz značajnih sastanaka sa najvišim predstavnicima pravosudnih i državnih institucija.

Tokom današnje posjete Sankt Peterburgu sastao se sa predsjednikom Ustavnog suda Ruske Federacije Valerijem Zorkinom, sa kojim je razgovarao o unapređenju saradnje i razmjeni iskustava u oblasti ustavnog sudstva i zaštite ustavnog poretka.

Selak je danas održao i sastanak sa zamjenikom ministra pravde Ruske Federacije, tokom kojeg su razmatrane mogućnosti jačanja saradnje u oblasti pravosuđa, razmjene stručnih iskustava i unapređenja institucionalnih veza.

Posjeta Ruskoj Federaciji biće nastavljena i narednih dana u okviru programa XIV Peterburškog međunarodnog pravnog foruma, jednog od najznačajnijih međunarodnih skupova posvećenih pravnim pitanjima i razvoju pravnih sistema.