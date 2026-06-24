Dodik otkrio kako je izgledao telefonski razgovor sa Izetbegovićem: "Nemušto se branio i pravdao"

Tokom "nervoznog" telefonskog poziva ja sam se smijao, a Bakir Izetbegović se nemušto branio i pravdao na način da nije rekao ni "da" ni "ne", nekim uopštenim floskulama, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Ni u jednom trenutku nije uspio objasniti izrečeno sinoć, kad je pozvao da me sklone nekom silom", kaže Dodik.

Dodik kaže da mu je "drago što je štetočina njihove politike".

"Umjesto preuzimanja odgovornosti za izrečene riječi, svjedočio sam pokušajima relativizacije i izbjegavanja suštine prijetnji. Zbog toga moj stav ne samo da ostaje isti, već sam nakon ovog razgovora još uvjereniji da je ono što je izrečeno u emisiji bilo veoma jasno i nedvosmisleno. Drago mi je da sam štetočina njihove politike", rekao je Dodik.

Tokom "nervoznog" telefonskog poziva ja sam se smijao, a Bakir se nemušto branio i pravdao na način da nije rekao ni "da" ni "ne", nekim uopštenim floskulama. Ni u jednom trenutku nije uspio objasniti izrečeno sinoć, kad je pozvao da me sklone nekom silom.



Umjesto preuzimanja… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 24, 2026

Lider SDA Bakir Izetbegović oglasio se na društvenim mrežama nakon sinoćnjeg intervjua na FTV-u i "pojasnio" situaciju.

"Nakon sinoćnjeg intervjua na Federalnoj televiziji, u kojem sam ponovio da se Milorad Dodik mora ukloniti iz politike, onako kako to nalaže sudska presuda, i da je najveća štetočina u Bosni i Hercegovini, danas sam odgovorio na njegov nervozni telefonski poziv. Sve što mislim, što sam i do sada javno govorio o njemu i njegovoj politici, pa i više od toga, ponovio sam mu i tokom telefonskog razgovora", napisao je Izetbegović