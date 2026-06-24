Dodik odgovorio Izetbegoviću: U svom strahu se ohrabrio da mi prijeti

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da se lider SDA Bakir Izetbegović "u svom strahu ohrabrio da mu prijeti", ističući da je otporan na prijetnje, ali da ne voli nedorečene stvari.

Dodik je na društvenoj mreži "Iks" otkrio da je lično kontaktirao Izetbegovića kako bi raščistio stvari.

"Zato sam pozvao Bakira da mi kaže u čemu je njegov problem. Rekao je da će pozvati u 13.00 časova. Vjerujem da će do tada smisliti odgovor, prije svega sebi, i spremiti aparaturu za snimanje razgovora", napisao je Dodik.

Bakir se sinoć u svom strahu ohrabrio da mi prijeti.

Otporan sam na prijetnje, ali ne volim nedorečene stvari.

Zato sam pozvao Bakira da mi kaže u čemu je njegov problem.

Rekao je da će pozvati u 13 časova.

Vjerujem da će do tada smisliti odgovor, prije svega sebi, i spremiti… pic.twitter.com/rOIc0eEKBC — Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 24, 2026

Ova reakcija uslijedila je nakon skandalozne izjave predsjednika SDA Bakira Izetbegovića, koji je sinoć, gostujući na Federalnoj televiziji (FTV), otvoreno zaprijetio lideru SNSD-a, poručivši da se Milorad Dodik "nekom silom mora riješiti".