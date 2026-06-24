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Delegacija MUP-a Srpske u Rusiji

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 07:20

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Москва, Русија
Foto: ATV

Delegacija Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, predvođena ministrom Željkom Budimirom i direktorom policije Sinišom Kostreševićem, boravi u službenoj posjeti Glavnoj upravi Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije za Grad Moskvu.

Budimir i načelnik uprave Oleg Baranov potpisali su Memorandum o saradnji.

Prvi Memorandum potpisan je 2015. godine, a novim su dodatno konkretizovani oblici saradnje.

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MUP Republike Srpske

Rusija

Republika Srpska

Željko Budimir

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