Delegacija MUP-a Srpske u Rusiji

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Delegacija Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, predvođena ministrom Željkom Budimirom i direktorom policije Sinišom Kostreševićem, boravi u službenoj posjeti Glavnoj upravi Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije za Grad Moskvu.

Budimir i načelnik uprave Oleg Baranov potpisali su Memorandum o saradnji. Prvi Memorandum potpisan je 2015. godine, a novim su dodatno konkretizovani oblici saradnje.

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