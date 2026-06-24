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Tijelo Austrijanke već 50 dana zarobljeno u BiH zbog birokratije

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 07:04

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Сандук сахрана цвијеће обичаји
Foto: Pexel/ Pavel Danilyuk

Smrt majke tokom hodočašća u Bosni i Hercegovini za Martina S. iz Donje Austrije bila je tek početak agonije.

Već više od 50 dana ovaj četrdesetosmogodišnjak vodi birokratsku bitku da tijelo svoje majke, sedamdesetdvogodišnje Lidije H., dopremi u domovinu.

Sve se desilo prvog maja, kada se Lidija iznenada razboljela i preminula u bolnici u Mostaru.

„Izgleda kao da moja majka nikada neće stići kući. Prekinuo sam odmor u Las Vegasu, vratio se i odmah kontaktirao putno osiguranje. Ponašaju se kao da im je ovo prvi slučaj u životu. Više od sedam nedjelja čekam da je sahranim, a tijelo je i dalje u BiH.“

Martin optužuje osiguravajuću kuću za potpuni haos. Tvrdi da mu svake sedmice traže nove, teško dostupne dokumente, te da često ni sami ne znaju gdje se oni pribavljaju.

„Rekli su mi da međunarodni rodni i vjenčani list moram tražiti preko ambasade u BiH. Na kraju sam ih bez problema podigao u matičnoj službi u Lincu. Osiguranje često uopšte ne proslijedi bitne dokumente institucijama i samo usporava proces. Očajan sam, želim samo da moja majka konačno pronađe svoj mir.“

Austrijski list „Heute“ kontaktirao je i osiguravajuću kuću. Oni krivicu prebacuju na komplikovane propise i administraciju dvije zemlje.

„Organizacija međunarodnog transporta zavisi od brojnih administrativnih propisa u zemlji smrti i zemlji odredišta. Proces se odužio jer se dio obavezne dokumentacije može izdati isključivo članovima porodice. Na te rokove nemamo direktan uticaj.“

Dok se odgovornost prebacuje s jedne adrese na drugu, tijelo preminule Austrijanke već skoro dva mjeseca leži u BiH, a porodica je onemogućena da se od nje dostojanstveno oprosti.

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Tagovi :

beživotno tijelo

preminula žena

Bosna i Hercegovina

Austrija

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