Granični prelaz u Kozarskoj Dubici dobio stalni međunarodni status

Granični prelaz Kozarska Dubica – Hrvatska Dubica dobio je stalni status međunarodnog graničnog prelaza, čime je nakon višegodišnjeg privremenog režima trajno riješeno pitanje njegovog statusa, potvrdio je načelnik opštine Kozarska Dubica Igor Savković.

Savković je istakao da ova odluka predstavlja potvrdu značaja ovog graničnog prelaza za građane, privredu i institucije sa obje strane granice, ali i važan korak ka daljem razvoju opštine, piše Srna.

- Nakon godina privremenih rješenja i neizvjesnosti, danas možemo reći da je jedno važno pitanje za Kozarsku Dubicu konačno riješeno. Stalni status međunarodnog graničnog prelaza nije samo administrativna odluka, već potvrda da naša opština ima važnu ulogu u povezivanju ljudi, privrede i institucija sa obje strane granice - rekao je Savković novinarima u Kozarskoj Dubici.

Prema njegovim riječima, time se otvara prostor za snažniji privredni razvoj, lakši protok robe i putnika, te veće mogućnosti za investicije i kvalitetniju prekograničnu saradnju.

- Zahvaljujem svima koji su učestvovali u ovom procesu i doprinijeli da dođemo do rješenja koje će dugoročno koristiti našim građanima - naveo je Savković.

On je posebno naglasio značaj zajedničkih aktivnosti na uređenju mosta između Kozarske Dubice i Hrvatske Dubice, ističući da je riječ o investiciji koja dodatno potvrđuje opredijeljenost obje lokalne zajednice za jačanje međusobne povezanosti.

Međunarodni granični prelaz podrazumijeva granični prelaz namijenjen međunarodnom saobraćaju koji mogu koristiti državljani svih zemalja, u skladu sa važećim propisima BiH, Hrvatske i Evropske unije.

Takav status omogućava nesmetaniji protok putnika, unapređuje povezanost pograničnih područja i doprinosi razvoju privredne, turističke i institucionalne saradnje između dvije države.