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Vatikan odlučio: Žene ne mogu držati propovjedi

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 18:58

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Ватикан одлучио: Жене не могу држати проповједи
Foto: Tanjug/AP/Alessandra Tarantino

Vatikan je odbio zahtjev njemačkih biskupa da se proširi praksa i omogući laicima, uključujući žene, da drže propovijedi tokom katoličke mise, potvrđujući dugogodišnje pravilo da tu ulogu mogu obavljati isključivo zaređeni sveštenici ili đakoni.

Njemačka biskupska konferencija ranije ove godine zatražila je dopuštenje da i laici mogu držati propovijedi, što je prijedlog koji odražava stavove dijela biskupa u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi. Oni smatraju da su i laici, uključujući žene, sposobni za tumačenje biblijskih čitanja tokom mise.

Vatikan je, međutim, u svom odgovoru ponovio da je propovijed rezervisana za sveštenike i đakone, te da to ne proizlazi samo iz crkvene discipline, nego i iz same prirode liturgije.

U dokumentu se podsjeća i da u Katoličkoj crkvi sveštenik tokom mise d‌jeluje "in persona Christi" - u ime Hrista.

Laicima je i dalje dozvoljeno da drže propovijedi u molitvenim službama koje se ne smatraju misom.

(Avaz)

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Vatikan

propovjed

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