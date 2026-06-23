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Premijerka Litvanije podnijela ostavku!

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 16:30

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Инга Ругињене
Foto: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Norooz

Premijerka Litvanije Inga Ruginjene podnijela je danas ostavku, prenio je LRT.

Odlazeća vlada usvojila je na sjednici odluku o ostavci i vraćanju mandata predsjedniku države.

"Uprkos svim teškoćama, imamo mnogo toga na šta možemo da budemo ponosni, i svako od vas dao je značajan doprinos dobrobiti naše države i poboljšanju života naših ljudi", poručila je Ruginjene ministrima.

Ona je nakon sjednice rekla da funkciju napušta "uzdignute glave i mirnog srca", odbacujući tvrdnje da ju je sopstvena stranka primorala na odlazak.

Ukaz o ostavci biće predat predsjedniku Litvanije Gitanasu Nausedi, koji će od odlazeće vlade zatražiti da nastavi da obavlja dužnost u tehničkom mandatu do formiranja novog kabineta.

Prema koalicionom sporazumu, za novog premijera predložen je lider socijaldemokrata Mindaugas Sinkevičius.

Predsjednik zemlje ima rok od 15 dana da parlamentu predloži kandidata za premijera, nakon čega će, ukoliko bude potvrđen, imati još 15 dana da predstavi sastav nove vlade i njen program.

Novu vladajuću većinu čine Socijaldemokratska partija, Unija demokrata "Za Litvaniju" i Unija litvanskih poljoprivrednika, zelenih i hrišćanskih porodica, koje zajedno imaju 75 poslaničkih mjesta u parlamentu.

Koalicionim sporazumom predviđene su i promjene u sastavu vlade, uključujući nova rukovodstva ministarstava poljoprivrede, energetike, zdravlja i zaštite životne sredine.

Ovo je druga promjena vlade tokom aktuelnog saziva parlamenta, nakon što je prethodni litvanski premijer Gintautas Paluckas prošle godine podneo ostavku zbog istrage o njegovim poslovnim vezama, prenosi Srna.

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Tagovi :

Litvanija

Inga Ruginjene ostavka

Inga Ruginjene

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