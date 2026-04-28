Nastava u gimnaziji prekinuta zbog napada: Maloljetnik nožem ranio dvije učenice

U gimnaziji Suduva, u Marijampolju, na jugozapadu Litvanije, maloljetnik je jutros nožem povrijedio dvije učenice. Učenici su evakuisani na obližnji stadion, a na mjestu događaja nalaze se brojne policijske snage, načelnica Odjeljenja za reagovanje policije okruga Marijampolje, kao i medicinske ekipe, javljaju litvanski mediji.

Prijava o maloljetniku koji se kreće po školi sa nožem primljena je u 7.50 časova, a hitne službe su o tome obavijestile zaposlene u gimnaziji, prenosi portal “Delfi”.

Prema navodima policije, povrijeđene djevojčice rođene 2010. i 2007. godine, prevezene su u prijemno odjeljenje bolnice.

Maloljetnik, rođen 2009. godine je priveden.

Direktorka gimnazije Audrone Vaičiuliene izjavila je oko 9 časova da je situacija stabilizovana.

– Dio učenika su preuzeli roditelji, dio je u sali da se ne bi smrzli, jer su prethodno bili evakuisani na stadion. Sada sarađujemo sa policijom i dajemo izjave o onome što smo vidjeli – rekla je ona.

Prema riječima svjedoka, napadač je nosio crnu masku.

Direktorka je navela da je riječ o tihom i povučenom učeniku koji je bolovao od depresije i koristio terapiju, kao i da do sada nije bilo naznaka da bi mogao da predstavlja opasnost za druge.

Povrijeđene djevojčice bile su svjesne, ali veoma uplašene.

– Drhtale su i bile u šoku, jedna više, druga manje – rekla je direktorka.

Nastava u gimnaziji je prekinuta.

Gradonačelnik Marijampolja Povilas Isoda rekao je da je situacija brzo stavljena pod kontrolu, da povrijeđenima nije ugrožen život i da su sve službe reagovale pravovremeno.

Prema prvim informacijama službi za zaštitu prava djeteta, žrtve su se slučajno našle na mjestu incidenta.

Nadležni su ponudili psihološku pomoć učenicima i njihovim porodicama.

(Tanjug)