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Pucnjava kod kampa fudbalera Engleske, devet ranjenih

Autor:

ATV
07.06.2026 22:29

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Полицијско ауто
Foto: Pexel/Pixabay

Kako javlja američki "Atletik", u Kanzasu je došlo do pucnjave u kojoj je povrijeđeno devet osoba na području Trust avenije.

Riječ je o lokaciji koja se nalazi svega nekoliko minuta vožnje od hotela i trening-centra fudbalske reprezentacije Engleske piše "Gol".

Policija je po dolasku na mjesto događaja zatekla veću grupu ljudi koji su se taman razilazili. Tri odrasle žene imale su prostrelne rane, a ukupno su potvrđene povrede za čak devet osoba.

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Englezi su trenutno u Palm Biču na Floridi, a ove srijede ih očekuje utakmica sa Kostarikom u Orlandu. U Kanzasu će, osim Engleza, biti smještene i reprezentacije Argentine i Holandije.

Engleska svoj nastup na Mundijalu otvara susretom protiv reprezentacije Hrvatske 17. juna od 22 sata.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Pucnjava

Amerika

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Engleska

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