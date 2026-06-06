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ATV saznaje: Ante Roguljić stiže u FK Borac

Autor:

ATV
06.06.2026 18:07

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Нови фудбалер Борца Анте Рогуљић
Foto: FK Diosgyori

Fudbaleri banjalučkog Borca u srijedu se vraćaju svojim trenažnim obavezama i počinju pripreme za novu sezonu, a na “prozivku” stiže i jedno novo lice.

ATV saznaje da je Ante Roguljić na korak od dolaska u Platonovu ulicu.

Čelni ljudi banjalučkog kluba sa hrvatskim fudbalerom, koji igra u veznom redu, privode kraju pregovore oko saradnje.

Roguljić je svojevremeno bio član mlade reprezentacije Hrvatske, a igrao je i za sve omladinske selekcije te zemlje. U tabor Borca dolazi iz redova mađarskog Diošđera.

Tokom karijere, ovaj tridestogodišnjak, igrao je još i za Hajduk iz Splita, Lifering, Anortozis, Pafos, Univerzitateu Kluž i Krajovu, te Trenčin, Admiru, Vaker i Red Bul Salcburg.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Ante Roguljić

Banjaluka

fudbaler

FK Borac

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