Zašto je opasno spavati dok je uključena klima?

Kada nam domovi postanu toliko vrući tokom dana da ih ne možemo rashladiti samo večernjim provjetravanjem, svi ćemo razmišljati o uključivanju klima uređaja. Ali koliko je (ne)sigurna ova odluka za naše zdravlje?

Mnogi ljudi, u želji da se rashlade, pale klima-uređaje na samo 20 stepeni, iako je vani 15 ili 20 stepeni toplije. Doktori upozoravaju da to nije zdravo i da klima-uređaj treba podesiti tako da razlika između unutrašnjeg i vanjskog prostora ne bude veća od nekoliko stepeni, maksimalno 8.

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Ali, budući da vrućina ne jenjava ni uveče, mnogi se pitaju kako rashladiti stan, a da se probudimo sljedećeg dana bez ukočenih mišića.

Ljekarica Biserka Obradović objasnila je kako sigurno koristiti klima uređaj i hladiti prostorije, te zašto nije dobro da klima uređaj radi u prostoriji u kojoj spavamo noću, čak i ako je temperatura uveče nepodnošljiva.

"Ne možemo spavati s uključenim klima uređajem ako je instaliran u spavaćoj sobi, ali je svakako potrebno rashladiti sobu prije spavanja. Stoga, uključite klima uređaj u drugoj prostoriji, ili prvo rashladite spavaću sobu ako se uređaj nalazi u njoj, a zatim ga isključite", kazala je.

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Klima uređaj ne bi trebao da radi cijelu noć u sobi u kojoj spavate, ali je u redu ako radi u drugoj sobi, jer dovodi ohlađeni vazduh u vašu spavaću sobu.

"Ako imamo klima uređaj u spavaćoj sobi, prvo moramo rashladiti stan, a zatim ga isključiti, jer ako slučajno zaspimo, možemo dobiti promrzline. Oko 90 posto ljudi koji to dožive, sljedećeg dana posjećuju ljekara. Sve se ovo odnosi i na dojenčad i hronične bolesnike, a bitno je i da vazduh koji klima uređaj dovodi bude čist", objašnjava.

Mnogi ljudi zaboravljaju čistiti svoje klima uređaje, što je vrlo pogrešno, jer neočišćeni klima uređaji mogu uzrokovati probleme astmatičarima, djeci i svim drugim osjetljivim grupama, a mogu uzrokovati probleme i zdravim ljudima.

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"Prije svega, klima uređaj treba očistiti, jer se na njemu nalazi mnogo bakterija koje mogu izazvati upalu pluća. S druge strane, temperatura se ne smije održavati s velikom razlikom, razlika treba biti samo nekoliko stepeni. Treća stvar je da svi volimo hladiti prostorije ispod 20 stepeni, ali to nije zdravo iz više razloga. Klima uređaj stvara neku vrstu propuha, zbog čega se često javlja upala i ukočenost mišića, jer klima direktno utiče na naš organizam", kazala je.

Da biste tokom dana održali hladnijim stan, važno je da rashladite prostorije rano ujutro kako biste unijeli što više svježeg zraka. Ostatak dana temperatura u prostoriji ne bi trebala biti niža od 22 stepena, a uveče prije spavanja ponovo rashladite prostorije i isključite klima uređaj, prenosi Kliks.

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"Ako nam je temperatura u stanu zimi ispod 22 stepena, zovemo gradsko grijanje jer mislimo da nam grijanje ne odgovara, ali sada dobrovoljno hladimo prostorije na tu temperaturu. Stan se mora ohladiti barem na temperaturu koju imate zimi", dodaje.