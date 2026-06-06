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Mnogi se pitaju zašto je patrijarh skinuo kapu: Ovo su tri glavna razloga

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ATV
06.06.2026 16:29

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Патријарх Порфирије чита Јеванђеље на Спасовданској литији.
Foto: Tanjug/AP/RADE PRELIĆ

Nakon što su se od Spasovdana, 20. maja, vjernici mogli pokloniti Časnom pojasu Presvete Bogorodice, ova velika svetinja danas je svečano ispraćena iz Hrama Svetog Save nazad na Svetu Goru.

U prepunom Hramu je održan moleban, a ovaj istorijski događaj obilježile su izuzetno jake emocije.

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Emocije savladale i patrijarha

U jednom trenutku, emocije su u potpunosti savladale patrijarha srpskog Porfirija, koji je zaplakao pred Časnim pojasom, a potom je učinio čin koji je privukao veliku pažnju vjernika - skinuo je svoju bijelu bogoslužbenu kapu (panakamilavku/bijeli klobuk).

Čin poniznosti

Iako laicima ovaj gest može djelovati neobično, skidanje bogoslužbene kape je duboko ukorijenjen čin poniznosti i poštovanja u pravoslavnoj tradiciji.

Patrijarh Porfirije, kao i svi drugi arhijereji i sveštenici, skida mitru ili klobuk iz tri ključna bogoslužbena i simbolička razloga.

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Bijela patrijaršijska kapa predstavlja simbol duhovne vlasti, časti i crkvenog autoriteta.

Skidanje kape pred Časnim pojasom

Skidanjem kape pred Časnim pojasom, patrijarh simbolično pokazuje da svu svoju zemaljsku i crkvenu vlast polaže pred višim, nebeskim autoritetom – u ovom slučaju pred Majkom Božijom i samim Bogom.

Prema crkvenim pravilima, sveštenoslužitelji obavezno otkrivaju glavu u najsvetijim trenucima službe.

To se čini tokom čitanja Svetog Jevanđelja, prenosa Svetih Darova, ali i tokom usrdnih molitvi i cjelivanja čudotvornih relikvija. Današnji moleban je upravo takva vrsta intenzivne, direktne molitve gdje se stoji "licem u lice" sa svetinjom.

Патријарх српски Порфирије

Srbija

Časni pojas ispred Hrama svečano ispraćen ka aerodromu "Nikola Tesla"

Otkrivena glava pred svetinjom je univerzalni hrišćanski znak smirenja. Pred prisustvom velike blagodati koju nosi relikvija poput Pojasa Presvete Bogorodice, svaki vjernik, pa i sam poglavar Crkve, stoji razotkriven, kao obično ljudsko biće koje moli za milost i zastupništvo, prenosi Telegraf.rs.

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Tagovi :

Patrijarh Porfirije

Pojas Presvete Bogorodice

hram Svetog Save na Vračaru

pravoslavlje

SPC

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