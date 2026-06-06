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Treslo se kod Novog Grada: Epicentar zemljotresa na području Trgovske gore

Autor:

ATV
06.06.2026 14:17

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Тресло се код Новог Града: Епицентар земљотреса на подручју Трговске горе

Zemljotres magnitude 2,8 stepeni po Rihteru jutros je registrovan sa epicentrom u rejonu Novog Grada, odnosno na području Trgovske gore, objavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Zemljotres je lociran u 7.01 časova mrežom seizmoloških stanica Republičkog hidrometeorološkog zavoda RS.

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Procijenjeni intenzitet u epicentralnoj zoni bio je četiri stepena Merkalijeve skale.

Zemljotres ovog intenziteta ne može izazvati štete na objektima, a stanovništvo ga može osjetiti u epicentralnoj zoni i šire.

(Srna)

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Tagovi :

Zemljotres

Novi Grad

Trgovska gora

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