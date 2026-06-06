Treslo se kod Novog Grada: Epicentar zemljotresa na području Trgovske gore

Autor:ATV
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Zemljotres magnitude 2,8 stepeni po Rihteru jutros je registrovan sa epicentrom u rejonu Novog Grada, odnosno na području Trgovske gore, objavio je Republički hidrometeorološki zavod.
Zemljotres je lociran u 7.01 časova mrežom seizmoloških stanica Republičkog hidrometeorološkog zavoda RS.
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Procijenjeni intenzitet u epicentralnoj zoni bio je četiri stepena Merkalijeve skale.
Zemljotres ovog intenziteta ne može izazvati štete na objektima, a stanovništvo ga može osjetiti u epicentralnoj zoni i šire.
(Srna)
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