Opleli iz Rusije po EU: Rukovodstvo pojedinih država se može opisati kao "moždano mrtvo"

Autor:ATV
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Izjave pojedinih evropskih zvaničnika ne mogu se opisati kao razumne, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
Zaharova je istakla da te izjave koje dolaze iz pojedinih evropskih prijestonica izazivaju ozbiljne sumnje u to da li rukovodstvo tih zemalja i dalje postupa kompetentno.
Ona je za TAS rekla da se rukovodstvo pojedinih država može opisati kao "moždano mrtvo".
Zaharova je ranije nazvala izjave francuskog predsjednika Emanuela Makrona o Rusiji i Bjelorusiji kontradiktornima, prenosi Srna.
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