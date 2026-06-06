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Otac Ilona Maska: EU je vještačka tvorevina koja nikoga ne predstavlja

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ATV
06.06.2026 13:10

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Отац Илона Маска: ЕУ је вјештачка творевина која никога не представља

Evropska unija je vještačka tvorevina koja nikoga ne predstavlja i pokušava da sakrije tu činjenicu, izjavio je južnoafrički biznismen Erol Mask, otac milijardera Ilona Maska.

"Evropska unija ne predstavlja nikoga. To je lažna tvorevina. Oni pokušavaju da se pretvaraju da to nisu, ali narod nije iza njih", rekao je Mask na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu.

On je naglasio da stanovništvo Evrope ne podržava ni sam koncept koji Unija predstavlja kao ni vlade članica.

"Upravo su održani izbori širom Engleske na kojima je Vlada dobila osam odsto glasova. Devedeset dva odsto ljudi glasalo je protiv Vlade. Ipak, oni ne podnose ostavku. To je užasna situacija", zaključio je Mask, a prenosi Srna.

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Ilon Mask

Erol Mask

Evropska unija

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