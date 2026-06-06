Da li će epidemija ebole u Kongu postati jedna od najvećih ikada?

Autor:ATV
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Direktor američkog Centra za prognoziranje i analizu epidemija Džejson Ašer naveo je da bi epidemija ebole u Kongu mogla postati jedna od najvećih ikada zabilježenih.
Američki Centar za kontrolu i prevenciju zaraza ukazao je da bi, bez snažnih mjera javnog zdravstva, trenutna epidemija soja bundibugo virusa ebole u Kongu mogla dostići razmjere epidemije u Zapadnoj Africi iz perioda od 2014. do 2016. godine, čak biti i veća.
"Centar je objavio tri dokumenta u okviru sedmičnog izvještaja o morbiditetu i mortalitetu koji se odnose na ovu epidemiju, djelimično s ciljem mobilizacije resursa međunarodne zajednice", rekao je rukovodilac Centra Satiš Pilai.
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