Da li će epidemija ebole u Kongu postati jedna od najvećih ikada?

Direktor američkog Centra za prognoziranje i analizu epidemija Džejson Ašer naveo je da bi epidemija ebole u Kongu mogla postati jedna od najvećih ikada zabilježenih.

Američki Centar za kontrolu i prevenciju zaraza ukazao je da bi, bez snažnih mjera javnog zdravstva, trenutna epidemija soja bundibugo virusa ebole u Kongu mogla dostići razmjere epidemije u Zapadnoj Africi iz perioda od 2014. do 2016. godine, čak biti i veća.

"Centar je objavio tri dokumenta u okviru sedmičnog izvještaja o morbiditetu i mortalitetu koji se odnose na ovu epidemiju, djelimično s ciljem mobilizacije resursa međunarodne zajednice", rekao je rukovodilac Centra Satiš Pilai.