Logo
Large banner

Da li će epidemija ebole u Kongu postati jedna od najvećih ikada?

Autor:

ATV
06.06.2026 10:49

Komentari:

0
Радници Црвеног крста носе тијело особе која је умрла од еболе у ​​ковчег у здравственом центру у Рвампари, Конго, у сриједу, 20. маја 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Moses Sawasawa

Direktor američkog Centra za prognoziranje i analizu epidemija Džejson Ašer naveo je da bi epidemija ebole u Kongu mogla postati jedna od najvećih ikada zabilježenih.

Američki Centar za kontrolu i prevenciju zaraza ukazao je da bi, bez snažnih mjera javnog zdravstva, trenutna epidemija soja bundibugo virusa ebole u Kongu mogla dostići razmjere epidemije u Zapadnoj Africi iz perioda od 2014. do 2016. godine, čak biti i veća.

"Centar je objavio tri dokumenta u okviru sedmičnog izvještaja o morbiditetu i mortalitetu koji se odnose na ovu epidemiju, djelimično s ciljem mobilizacije resursa međunarodne zajednice", rekao je rukovodilac Centra Satiš Pilai.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kongo

Ebola virus

ebola

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Панорамски поглед на Јерусалим, главни град Израела.

Svijet

Irska zabranila ulazak izraelskim ministrima

2 h

0
хеликоптер

Društvo

Pacijent iz Banjaluke transportovan u Beograd radi transplantacije u Minsku

3 h

2
Америка одлучила: Да ли ће Иран играти на Свјетском првенству у фудбалу

Fudbal

Amerika odlučila: Da li će Iran igrati na Svjetskom prvenstvu u fudbalu

3 h

0
Шта смјера Си Ђинпинг? Сателитски снимци открили велики пројекат: "Овом нико не може да парира"

Svijet

Šta smjera Si Đinping? Satelitski snimci otkrili veliki projekat: "Ovom niko ne može da parira"

3 h

0

Više iz rubrike

Панорамски поглед на Јерусалим, главни град Израела.

Svijet

Irska zabranila ulazak izraelskim ministrima

2 h

0
Шта смјера Си Ђинпинг? Сателитски снимци открили велики пројекат: "Овом нико не може да парира"

Svijet

Šta smjera Si Đinping? Satelitski snimci otkrili veliki projekat: "Ovom niko ne može da parira"

3 h

0
"Санкт Петербург под масовним нападом дронова"

Svijet

"Sankt Peterburg pod masovnim napadom dronova"

4 h

3
Ормуски мореуз је водени пут између Персијског залива и Оманског залива.

Svijet

Nova eskalacija: Iran napao američke ciljeve u regiji, SAD izvršio udare na njegove radare

4 h

0

  • Najnovije

11

58

Zastrašujuća poruka: Iran zaprijetio haosom bez presedana, ovo bi mogle biti mete

11

48

Jovanović: Vašington više nije saglasan sa ulogom Njemačke u BiH

11

29

Poznato mjesto i vrijeme sahrane Edina Avdića

11

13

Vatrogasci na terenu: U Banjaluci izgorio automobil

11

04

Agrar: Poljoprivredne aktuelnosti iz ratarstva, pčelarstva i domaćih proizvoda

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner