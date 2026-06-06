Amerika odlučila: Da li će Iran igrati na Svjetskom prvenstvu u fudbalu

Fudbalskoj reprezentaciji Irana odobrene su vize za ulazak u Sjedinjene Američke Države uoči Svjetskog prvenstva 2026. godine, potvrdili su američki zvaničnici.

Odluka je donesena samo deset dana prije prve utakmice Irana protiv Novog Zelanda, koja je zakazana za 15. jun u Los Anđelesu.

Vize za igrače i stručni štab

Američki zvaničnici saopštili su da su izdate vize neophodne za nastup Irana na Mundijalu, uključujući one za fudbalere i ključne članove stručnog i logističkog osoblja.

Istovremeno su naglasili da Vašington neće dozvoliti da se vizni sistem zloupotrijebi kako bi osobe povezane s terorizmom ušle u SAD pod lažnim izgovorom.

Iranska fudbalska federacija zasad se nije javno oglasila povodom odobrenja viza.

Proces je bio dodatno opterećen lošim odnosima SAD i Irana, kao i američkim provjerama osoba koje bi mogle biti povezane s Islamskom revolucionarnom gardom.

Iran je ranije zbog viznih problema premjestio trening bazu iz Tusona u Arizoni u Meksiko.

Mundijal u tri države

Svjetsko prvenstvo 2026. počinje 11. juna, a prvi put će ga zajedno organizovati SAD, Kanada i Meksiko.

Turnir će biti prvi u proširenom formatu sa 48 reprezentacija, a Iran će grupnu fazu igrati protiv Novog Zelanda, Belgije i Egipta.