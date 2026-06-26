Cvijanovićeva na obilježavanju jubileja FK Sloga Dipo: Ovo je više od sportskog kluba

Na prostoru gdje se istorija toliko intenzivno dešava, proslaviti 100 godina postojanja nije mala stvar, a kamoli kad se radi o sportskom kolektivu, rekla je srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović.

"Velika mi je čast što sam danas prisustvovala svečanoj akademiji FK Sloga Dipo Gornji Podgradci povodom jednog vijeka postojanja", rekla je Cvijanovićeva.

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"Ovdje se radi o generacijama koje su stasavale i kroz sport usvajale važne životne lekcije - o pobjedi, porazu, trudu, zalaganju. FK Sloga Dipo nije samo fudbalski klub - to je mjesto gdje se okupljaju i mladi i stari, jedni na terenu, a drugi na tribinama. Trenerima, igračima, i upravi, ali i svim bivšim i budućim naraštajima ovog kluba želim još mnogo uspjeha i da budu ponos svog zavičaja i Republike Srpske. Srećna vam 100. godišnjica postojanja", navela je Cvijanovićeva na Instagramu.