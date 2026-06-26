Loto brojevi: Izvučena kombinacija u 51. kolu

Autor:ATV redakcija
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Loto rezultati 51. kola, koje je izvučeno 26.06.2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 15, 32, 6, 29, 33, 7, 9.
U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 1.100.000 KM, izvučeni su brojevi: 15, 32, 6, 29, 33, 7, 9.
U ovoj igri nije bilo dobitnika
U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 5.310.000 KM, izvučeni su brojevi: 34, 16, 15, 31, 12, 5, 37.
U ovoj igri nije bilo dobitnika.
Džoker igra u 51. kolu iznosila je 35.000 KM, izvučeni su brojevi: 6, 3, 5, 4, 1, 0.
Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.
Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.
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