Loto brojevi: Izvučena kombinacija u 51. kolu

Loto rezultati 51. kola, koje je izvučeno 26.06.2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 15, 32, 6, 29, 33, 7, 9.

Loto 7/39 rezultati, 51. kolo

U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 1.100.000 KM, izvučeni su brojevi: 15, 32, 6, 29, 33, 7, 9.

U ovoj igri nije bilo dobitnika

Loto plus rezultati, 51. kolo

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 5.310.000 KM, izvučeni su brojevi: 34, 16, 15, 31, 12, 5, 37.

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker rezultati, 51. kolo

Džoker igra u 51. kolu iznosila je 35.000 KM, izvučeni su brojevi: 6, 3, 5, 4, 1, 0.

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.

Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.