MUP Srpske upozorio građane: "Pojavio se novi oblik prevare"

"Građanima putem SMS poruka stižu obavještenja koja izgledaju kao da su poslata od banke, uz zahtjev da ažuriraju svoje bankovne podatke. Tom prilikom od njih se traže podaci sa platne kartice – broj kartice, CVV kod i period važenja", objavio je MUP na društvenoj mreži "Instagram".

Nakon toga, kartica se dodaje u aplikacije Gugl i Epl pej, a zatim se vrše novčane transakcije sa računa oštećenih lica, bez fizičkog posjedovanja kartice.

"Apelujemo na građane da, ukoliko dobiju poruku u kojoj im se traže podaci o bankovnoj kartici, njih ne dostavljaju bez dodatne provjere sa bankom o validnosti takvog zahtjeva", navode iz MUP-a.