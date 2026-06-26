Da li se posti na Vidovdan?

Vidovdan ima izuzetno veliko duhovno i istorijsko značenje za srpski narod. Sveti knez Lazar je simbolizovao požrtvovanje za krst časni i slobodu zlatnu.

Ovaj dan upisan je crvenim slovom u crkvenom kalendaru, prepun je običaja i mnogi koji se pitaju da li se na Vidovdan posti ili ne.

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Iako ove godine "ne pada" ni u srijedu ni u petak, u dane obaveznog posta za pravoslavne vjernike, Vidovdan gotovo uvijek "pada" u vrijeme Petrovskog posta.

Ove godine Petrovski post počeo je 8. juna, a njegov početak uvijek "pada" prvog ponedjeljka poslije Duhova i traje do 12. jula odnosno do praznika Svetih apostola Petra i Pavla, poznatog kao Petrovdan. U crkvenom kalendaru navedeno je da se na Vidovdan posti i da je dozvoljeno jesti ribu.

Vjernici se uzdržavaju od mrsnih namirnica i fokusiraju na molitvu, duhovni mir i sjećanje na značaj istorijskog događaja i svetaca koji su povezani sa ovim danom.

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Čak i ako se ne pridržavate pravila Petrovskog posta, preporuka je da postite na Vidovdan. Naime, post na Vidovdan je način da izrazite poštovanje prema djelima naših predaka koji su na današnji dan podnijeli veliku žrtvu. Post na Vidovdan ima duboki duhovni značaj jer pomaže vjernicima da se sjećaju i njeguju požrtvovanje i vjeru Svetog kneza Lazara i kosovskih junaka, kao i da se duhovno i moralno očiste.

Odlazak na liturgiju, molitve, pokajanje i činjenje dobrih djela dio su očuvanja tradicije na dan "kad se vidi ko je vjera, a ko nevjera".

(ŽenaBlic)