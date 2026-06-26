Toplotni talas u Srpskoj: Danas do 37 stepeni

U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti veoma toplo vrijeme sa temperaturom vazduha do 37 stepeni, a samo ponegdje u brdsko-planinskim predjelima mogući su kratkotrajna kiša ili pljusak.

Očekuje se slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, koja lokalno u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu može usloviti kratkotrajne padavine.

"Maksimalna temperatura vazduha biće od 32 do 37, u višim predjelima do 28 stepeni Celzijusovih", saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

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Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, a u Hercegovini ujutro i uveče slaba bura, tokom dana južni vjetar.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Bjelašnica 12, Han Pijesak 14, Novi Grad i Čemerno 16, Sarajevo, Mrkonjić Grad i Foča 17, Prijedor, Višegrad i Bihać 18, Banjaluka i Doboj 19, Bijeljina i Zenica 20, Bileća i Tuzla 21, Neum 24, Trebinje 25 i Mostar 26 stepeni Celzijusovih.