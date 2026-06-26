Danas se molite za zdravlje djece: Proslavljamo Svetu Akilinu

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas molitveno obilježavaju dan posvećen Svetoj mučenici Akilini, djevojčici koja je još u najranijem djetinjstvu pokazala izuzetnu duhovnu zrelost i nepokolebljivu vjeru u Hrista.

Rođena u palestinskom gradu Vivlosu od pobožnih hrišćanskih roditelja, mala Akilina je već u sedmoj godini bila u potpunosti poučena hrišćanskom životu, a u desetoj godini počinje da propovijeda vjeru svojim vršnjakinjama, ispunjena, kako predanje kaže, blagodaću Svetog Duha.

U vrijeme progona hrišćana za cara Dioklecijana, njena hrabrost dolazi u sukob sa rimskom vlašću. Prijavljena carskom namjesniku Volusijanu, Akilina biva izvedena pred sud i podvrgnuta svirepim mukama kako bi se odrekla Hrista. Bičevana i izložena teškim povredama, ona do posljednjeg trenutka ostaje nepokolebljiva u ispovijedanju vjere, smatrajući stradanje putem ka vječnom životu.

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Prema predanju, nakon brutalnog mučenja i trenutka kada je izgledalo da je izdahnula, njeno tijelo je bačeno izvan grada. Međutim, noću joj se javlja anđeo Gospodnji koji je podiže i vraća u život, uz poruku da dovrši svoj mučenički podvig.

Iako je ponovo izvedena pred mučitelje, Akilina ni tada ne odustaje od vjere. Čak i nakon što je preživjela nemoguće i pojavila se pred svojim sudijama živa nakon što su je smatrali mrtvom, ona ostaje dosljedna Hristu, prihvatajući stradanje kao svjedočanstvo istine. Na kraju, po naredbi namjesnika, biva pogubljena mačem u svojoj dvanaestoj godini života, oko 293. godine, a njene mošti su, prema predanju, izvor iscjeljenja mnogima koji su im pristupali sa vjerom.

Srpska pravoslavna crkva naglašava da je Sveta Akilina primjer dječije čistote, ali i duhovne snage koja prevazilazi godine, kao i simbol nepokolebljivog svjedočenja vjere u vremenu progona. Njena žrtva ostaje kao svjedočanstvo pobjede duhovnog nad tjelesnim i prolaznog nad vječnim.

Molitva Svetoj Akilini

"Ovčica Tvoja Isuse, Akilina, zove silnim glasom: "Tebe Ženiče moj ljubim i tražeći Te stradam, i raspinjem se i sahranjujem u krštenju Tvome. I stradam radi Tebe, da bih carstvovala s Tobom, i umirem za Tebe, da bih živjela s Tobom. Primi me kao čistu žrtvu, s ljubavlju žrtvovanu za Tebe." Njenim molitvama, kao Milostiv, spasi duše naše."

Vjerovanja i običaji

U narodnom vjerovanju Sveta mučenica Akilina poštuje se kao zaštitnica djece i mladih, pa se njen dan posebno vezuje za molitve za zdravlje najmlađih i za blagoslov onima koji se nadaju potomstvu.

Vjernici vjeruju da se na ovaj praznik treba obratiti molitvom za duhovni mir, čistoću srca i zaštitu porodice, jer je i sama svetiteljka još u djetinjstvu pokazala izuzetnu hrabrost, mudrost i postojanost u vjeri, zbog čega se njen lik doživljava kao uzor nevinosti i duhovne snage, prenosi Kurir.