Sutra sunčano i toplo, lokalno mogući pljuskovi

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj i FBiH sutra se očekuje veoma toplo vrijeme sa temperaturom vazduha do 37 stepeni, a samo ponegdje u brdsko-planinskim predjelima mogući su kratkotrajna kiša ili pljusak.
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, očekuje se slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, koja lokalno u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu može usloviti kratkotrajne padavine.
Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, a u Hercegovini ujutro i uveče slaba bura, tokom dana južni vjetar.
Jutarnja temperatura vazduha od 16 do 21 stepen, u višim predjelima oko 13, a najviša dnevna od 32 do 37, u višim krajevima oko 28 stepeni Celzijusovih.
Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.
Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica 14, Čemerno 23, Kalinovik i Ivan sedlo 25, Kneževo, Mrakovica, Sokolac i Han Pijesak 26, Drinić 27, Gacko i Sarajevo 28, Livno 29, Višegrad, Mrkonjić Grad, Rudo, Srebrenica i Foča 30, Bileća, Ribnik, Šipovo, Bugojno, Drvar, Jajce i Tuzla 31, Sanski Most 32, Banjaluka, Bijeljina, Doboj, Zvornik, Novi Grad, Prijedor, Srbac, Trebinje, Bihać, Gradačac i Zenica 33 i Mostar 37 stepeni Celzijusovih, prenosi Srna
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